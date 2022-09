胡錫進開噴「英國新首相」：連經濟都輸印度　沒有柴契爾夫人的命

▲英國首相特拉斯(Liz Truss)剛確定勝選,就被胡錫進發文開噴。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

原英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)5日剛確定勝選保守黨黨魁,並且接任首相大位,前「環球時報」總編輯胡錫進立刻在推特上發文開噴,直言她沒有鐵娘子柴契爾夫人的命,因為現在英國連經濟都輸給印度。

胡錫進推特發文指出,特拉斯有成為新鐵娘子的意志,但是她可能沒有柴契爾夫人(Margaret Thatcher)的命。

胡錫進說,英國是西方衰退速度最快的國家之一,其GDP剛剛被印度超越,特拉斯可能會成為英國最平庸的首相之一。

