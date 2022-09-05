胡錫進開噴「英國新首相」：連經濟都輸印度　沒有柴契爾夫人的命

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）剛確定勝選，就被胡錫進發文開噴。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

原英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）5日剛確定勝選保守黨黨魁，並且接任首相大位，前「環球時報」總編輯胡錫進立刻在推特上發文開噴，直言她沒有鐵娘子柴契爾夫人的命，因為現在英國連經濟都輸給印度。

胡錫進推特發文指出，特拉斯有成為新鐵娘子的意志，但是她可能沒有柴契爾夫人（Margaret Thatcher）的命。

胡錫進說，英國是西方衰退速度最快的國家之一，其GDP剛剛被印度超越，特拉斯可能會成為英國最平庸的首相之一。

Truss has the will to be Britain's "new iron lady", but she may not have Thatcher's fate. Britain is one of the fastest declining Western countries, and its GDP has just been surpassed by India. Truss will likely be one of Britain's most mediocre prime ministers. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 5, 2022

胡錫進另發專文提到，英國與當年的蘇聯幾乎沒有什麼經濟聯繫，但是今天中國是英國最重要的貿易夥伴之一，英國根本沒有與中國「一刀兩斷」的資本和勇氣。

胡錫進認為，以在進入唐寧街10號之後，特拉斯的對華態度注定要從她競選時的一些囂張表態往後退一些，可以預期，英國的實際對華政策仍會是搖擺的，它在對華強硬和唯美國馬首是瞻方面，大概不會像澳洲那樣「死心塌地」。

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