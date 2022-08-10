超髒賣場架上留老鼠屎！　小黑蛇竟鑽出爆米花零食袋

▲美國維吉尼亞州一間賣場裡有蛇，還從爆米花包裝裡探出頭 。（圖／翻攝推特「@therealdre_jack」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國維吉尼亞州一間超市日前發生一起「食安事件」，一名女子帶著商品準備推去收銀台，沒想到推車內一包零食裡頭，突然鑽出一根黑色的東西，定睛一看發現竟然是一條蛇。超市經理表示，已針對事件展開調查，目前尚不清楚蛇究竟是先被包裝在零食裡面，還是後來才鑽進去的。

綜合外電報導，維吉尼亞州女子斯勞特（Kimberly Slaughter）日前到盧安柏格郡（Lunenburg County）一間超市購物，當時她挑了一包零食後，看見外包裝上面沾有疑似老鼠大便的東西，她說她心想「我才不要拿這包」，於是就把零食放在貨架最底層，因為那裡早就有老鼠大便在上面。

接著斯勞特看到底層有其他包爆米花零食，但其中一包上面竟然出現一個大破口，她便把零食放進推車裡要拿去櫃檯請工作人員下架，就在此時，她被一條鑽出爆米花零食包的黑蛇嚇到，「那東西突然冒出來，然後我就這樣，哦，好吧，嗨！」

斯勞特回憶，當她把零食拿到櫃檯時，黑蛇還鑽出洞口繞推車一圈、試探了一會，才又窩回去袋裡。

家裡有剛學會走路的嬰兒的斯勞特表示，如果她沒注意就這樣把裝著黑蛇的爆米花零食帶回家，後果可能不堪設想。超市經理史丹利（Brian Stanley）表示，已經針對事件展開調查，「我們完全不知道蛇是從哪裡來的。我們正在想辦法找出牠從哪裡來，但沒有跡象顯示店裡還有其他的蛇。」