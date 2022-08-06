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社會 社會焦點 保障人權

台中超狂阿北「吊點滴單手騎車」！6秒賭命影片曝　網：不死騎士

記者陳雕文／綜合報導

這一路騎來肯定是「點滴在心頭」…台中一位阿伯單手騎機車，另一手抓著移動式點滴架，沿途不時低頭看點滴的滾輪是否還撐得住，整個危險過程被民眾拍下PO上臉書「爆廢公社」，讓網友不禁吶喊「一邊危險駕駛，一邊打點滴，你到底要命還是不要命啊？你搞得我好亂啊！大哥！」引發熱議。

▲▼超狂阿北。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲超狂阿伯單手控制龍頭與油門，另一手抓著點滴，民眾看到這一幕都傻了。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

有網友認出，阿伯行經的路段是台中的中清路，不禁紛紛留言「用生命在騎車」、「這一路騎來，點滴在心頭」、「從不老騎士變成不死騎士」、「就算打著點滴，也擋不住追風的阿北」、「雖然很好笑，但這位先生你可以走正常請假流程嗎？或是簽個AAD啊！當班主護都要哭了」，也有人緩頰說，「阿北可能有不得已的苦衷」、「也許真的沒人可以幫他」。

根據《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，若駕駛人有危險駕駛行為，可處新台幣6千到2萬4千元罰鍰，並得當場禁止駕駛人繼續駕駛，吊扣汽車牌照6個月，若是危險駕駛的行為嚴重，已經妨礙了道路通行、或對公眾安全造成威脅，亦有可能構成刑法第185條《妨害公眾往來安全罪》，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

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