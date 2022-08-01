人權會互推王榮璋擔任副主委　陳菊遴派賴振昌、蘇麗瓊出任委員

▲國家人權委員會主委陳菊（中）與新任人權會委員賴振昌（右）及蘇麗瓊（左）合影。（圖／人權會提供）

記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會1日表示，人權會全體委員今天互推監察委員、人權會委員王榮璋為新任副主任委員，人權會主委陳菊則遴派監察委員賴振昌、蘇麗瓊為新任委員，任期將從2022年8月1日至2023年7月31日止。

國家人權委員會透過新聞稿指出，王榮璋長期致力於身心障礙者權利倡議工作，擁有超過30年的工作經驗，從民間團體到擔任立法委員，始終關注弱勢者的需求，可以協助國家人權委員會落實各項職權，聽取社會各界的意見，在人權議題上有更多的深耕與推進。

國家人權委員會說明，依據《國家人權委員會組織法》規定，人權會每年2位輪替的委員，都是由人權會主委遴派，以兼顧國家人權委員會的多元性，今年將由賴振昌及蘇麗瓊擔任。

國家人權委員會說，賴振昌曾經擔任大學校長，而且具備會計專長，希望借重其專業，鼓勵企業實踐ESG（Environment環境保護、Social社會關懷、Governance公司治理）。

國家人權委員會也說，蘇麗瓊曾經擔任過衛福部、勞動部政務次長，地方政府秘書長、副秘書長以及社會局、民政局長，具有完整、豐富的行政公務經歷，並且透過社會工作專業視角，致力維護弱勢族群權益。

國家人權委員會指出，人權會期待2位遴派的委員，未來可以為國家人權委員會帶入更專業及多元的人權面向，共同加入人權促進與保障的行列。

▲國家人權委員會主委陳菊（中）致贈象徵擁抱人權精神的「擁抱杯」給卸任的人權會委員趙永清（左）及范巽綠（右）。（圖／監察院提供）



陳菊表示，趙永清在擔任人權會副主委期間，曾經督辦「2021人權發展國際研討會」，邀請共計9國、11位國家人權機構代表及人權學者，一同探討重要人權議題的發展趨勢，擘劃未來人權的推動方向。

陳菊指出，趙永清尤其關注環境保護、永續發展的議題，並且督辦處理《監察法》部分條文修正草案，增訂國家人權委員會職權行使專章，經過立法院司法及法制委員會初審通過。

陳菊表示，范巽綠督辦國家人權委員會撰擬兒童權利公約（CRC）國家報告獨立評估意見，並且促成國家人權委員會與駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）合作辦理「SHOAH-猶太大屠殺-人類最惡之時」猶太大屠殺專題攝影展。

陳菊也提到，范巽綠還跟教育部合作辦理「話影像人權-我們的人權教育影展」系列活動，以深耕教育領域多年的專業長才，協助國家人權委員會推廣人權教育。

陳菊表示，國家人權委員會就各項重大議題持續與政府部門共同協作，同時與民間團體協力合作，並且與社會大眾積極對話，人權會將站在人權角度，一步步鞏固人權，實踐人權，讓台灣人權能更進一步發展。

▼國家人權委員會主委陳菊、人權會副主委王榮璋與全體國家人權委員會委員合影。（圖／人權會提供）

