《蘭萱時間》時段調整！陪伴通勤時光15年　聽眾紛喊不捨

▲資深媒體人蘭萱。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

由資深媒體人蘭萱主持的中廣流行網晨間節目《蘭萱時間》時段調整，從原本的每週一至五早上7點到9點改至8點播出，而原本8點至9點的《蘭萱看世界》，則轉戰YouTube觀點頻道11點30分開始。消息一出引來大批聽眾不捨，直言收聽蘭萱的節目是他們上班前的固定行程，紛紛表示不捨。

蘭萱表示，因電台的決定，已經15年的《蘭萱時間》、《蘭萱看世界》時段將從1日起調整。這段時間以來，每天清晨兩小時，陪伴聽眾朋友展開活力充沛的一天，用心耕耘不斷優化， 成為同時段全國收聽率最高，有20多萬人固定收聽，非常開心且由衷感謝。

不過，蘭萱說，現在這個時代，最大的不變就是「變」。不論基於媒體人的使命感，或者就是喜歡把自己每天關注，覺得重要的、感興趣的，吸收統整分享給大家。總之，既然認定是件愉快且有意義的事，縱使原本兩小時的節目一分為二、多了個需要重新經營的平台，也自認值得繼續做下去。

不少網友回應，「7點原本是開車時間的好夥伴說」、「沒聽蘭萱的聲音很難啟動一天的開始」、「習慣是一起床就聽蘭萱，這下得改了」、「我是支持您的聽眾，一聽就是十年有了，感謝」、「謝謝蘭萱您陪伴我過去10幾年的開車通勤時間」。