老公需求太大！23歲人妻買「激似自己」充氣娃娃...樂喊：替我上

▲人妻買下「激似自己」充氣娃娃送給高需求的老公。（圖／翻攝自推特「MobilePunch」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

夫妻床事合不合事是一件重要的事！英國一名人妻因無法負荷性慾高漲的老公，但又不想讓其他女生介入，於是特地買了一個「激似自己」的充氣娃娃送老公，她坦言「自從有了娃娃後，兩人的感情更好了。」

綜合外媒報導，英國一名經營OnlyFans的23歲人妻夏爾（Char Gray），有一個性需求很大的老公，儘管她已經盡力滿足老公，但有時仍無法配合而導致爭執發生。夏爾表示，「我們討論過要找第三人，但我又很難接受老公與其他女人一起，那會讓我吃醋。」

後來夏爾找到了方法，就是花1800美元（約新台幣5萬3860元）買下一個跟自己長得很像的「充氣娃娃」，且將娃娃打扮得和自己幾乎一模一樣，這個娃娃也成功的改善了夫妻倆的性生活，兩人和娃娃相處融洽，把它當真人看待，甚至會和娃娃一起看電視。

夏爾表示，「我們都很喜歡這個充氣娃娃，它讓我們夫妻的感情更加緊密了！」並坦言「娃娃不會每次都加入我們，但我們不會將她鎖在櫃子中，多數時間她會在工作室等我們。」

在夏爾OnlyFans的頻道中，有時也可以看見充氣娃娃的身影，夏爾也強調自己並不在乎旁人對此事的看法，「重要的是，我們都很喜歡也很快樂！」