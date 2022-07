老公需求太大！23歲人妻買「激似自己」充氣娃娃...樂喊：替我上

▲人妻買下「激似自己」充氣娃娃送給高需求的老公。(圖/翻攝自推特「MobilePunch」)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

夫妻床事合不合事是一件重要的事!英國一名人妻因無法負荷性慾高漲的老公,但又不想讓其他女生介入,於是特地買了一個「激似自己」的充氣娃娃送老公,她坦言「自從有了娃娃後,兩人的感情更好了。」

綜合外媒報導,英國一名經營OnlyFans的23歲人妻夏爾(Char Gray),有一個性需求很大的老公,儘管她已經盡力滿足老公,但有時仍無法配合而導致爭執發生。夏爾表示,「我們討論過要找第三人,但我又很難接受老公與其他女人一起,那會讓我吃醋。」

後來夏爾找到了方法,就是花1800美元(約新台幣5萬3860元)買下一個跟自己長得很像的「充氣娃娃」,且將娃娃打扮得和自己幾乎一模一樣,這個娃娃也成功的改善了夫妻倆的性生活,兩人和娃娃相處融洽,把它當真人看待,甚至會和娃娃一起看電視。

夏爾表示,「我們都很喜歡這個充氣娃娃,它讓我們夫妻的感情更加緊密了!」並坦言「娃娃不會每次都加入我們,但我們不會將她鎖在櫃子中,多數時間她會在工作室等我們。」

在夏爾OnlyFans的頻道中,有時也可以看見充氣娃娃的身影,夏爾也強調自己並不在乎旁人對此事的看法,「重要的是,我們都很喜歡也很快樂!」

