　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量降落台北

▲信義區街頭出現了巨型奇異果吸睛快閃店，吸引不少人前來體驗遊戲。有民眾提到，平時就會和家人一起吃Zespri奇異果，美味口感加上豐富營養，成為日常餐桌上必備。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

疫情趨緩，不少人迫不及待走上街頭，為即將到來的下半年儲備能量，出門享受周末的陽光好心情。而在信義區這裡，也出現了巨型奇異果的吸睛快閃店，以「活力黃」與「奇異綠」的夏日清新配色，吸引民眾的目光，更有許多人前來體驗喚活身心的限定活動。民眾Alice說，「我剛好來這邊逛街，遠遠就注意到這個大型的實體活動，覺得遊戲很有趣。玩完遊戲之後，發現Zespri今年的Slogan是向自己『Say YES 就有可能』，覺得在疫情期間有這樣的標語很勵志，也很激勵人心。」還有民眾Sylvia則表示，「因為我自己本身就滿喜歡吃Zespri奇異果的，所以很開心能參加活動。加上這次的主題也很正能量，整個參與的實際過程，讓人覺得充滿活力。」

▲▼疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼體驗Zespri奇異果「一切二挖三享受」喚活身心的儀式感，跨出Say YES第一步。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

▲▼疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量。（圖／記者謝盛帆攝）

今年Zespri攜手宥勝和Lulu黃路梓茵，用自己Say YES跟打破常規的親身經歷，邀請大家一起「Say YES 就有可能」。是誰說有了家庭便無法心懷壯志？實現對自我價值的追求，不管幾歲都可以打破框架！民眾Mary分享自身的人生經歷：「我有一次有一個很突然的機會，要我去羅馬開會工作，要到一個陌生的環境讓我心裡猶豫了很久，但是後來我『Say YES』之後，讓我有了意外的收穫，後來沒想到還有機會又去了三次。」

▲▼疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾分享自己相當認同「Say YES 就有可能」的信念。

充斥在生活中的固有思維與刻板觀念，Say YES就能創造不同的人生，勇於打破常規，迎接生活的挑戰，就能創造更多可能性！民眾Tillie表示贊同：「我一直很想要開一間咖啡廳，我剛看到Zespri有一句話是『興趣可以當飯吃』，我很喜歡也很認同，這句話讓我覺得充滿信心，加上最近也通過了咖啡師考試，現在我離這個夢想又更接近了一步。」

▲▼疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量。（圖／記者謝盛帆攝）

▲現場吸引許多民眾前來遊戲，感受夏日的陽光正能量，以健康的身心狀態驅動積極生活。

享受美味與健康不再對立，透過享用Zespri奇異果「一切二挖三享受」的儀式感，感受陽光金圓頭維生素C的酸甜滋味，還有綠奇異果豐富的膳食纖維與奇異酵素，用營養活力迎接全新生活。民眾Mary表示，「我們家每天都會吃黃金奇異果，小朋友小的時候我就開始給他們每日準備當早餐，因為裡面含有很多的維生素C。」另一位民眾Tillie則提到，「我特別喜歡的是綠奇異果，它有豐富的膳食纖維去幫助消化，口感酸酸甜甜的，很好吃！」Zespri營養小金礦，期盼用滿滿營養素喚活民眾身心靈，用最好的狀態堅定向每個可能「Say YES」。

ET快訊
富邦刷新接手最差10連敗　丘總說話了
把客人分3等級！櫃姐「最瞧不起1類人」曝日常　全場點頭
「啦啦隊女神」熱舞一半扣子爆開！網看暈了
人妻65kg胖到178kg！老公餵食12年「什麼活都不讓做」
楊小黎刪文：日子還是要好好過！　曝和車商溝通後續
繼歐元後！這國貨幣將在美元面前倒下
AV女優性病檢查「驗出陽性」急了　崩潰發文：男優太毒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

12星座「7月下半月運勢」排行！第1名財運旺爆　是你嗎

疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量降落台北

臉書實名制大轉彎　將允許用戶建立「多重個人檔案」

13天國道撞出5起死亡車禍！2肇因曝　「太渴竟釀6車追撞」

衛福部長薛瑞元竟有「醫師+律師」雙執照！超強經歷曝光

狂收垃圾簡訊「有急事找你」氣炸！美女律師一招反擊網讚翻：帥斃

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

衛福部長、指揮官不同人！防疫聽誰的？薛瑞元給答案

獨／「下面皺摺」鬆弛洩天機！秒懂女人年齡　醫師揭黑絲下秘密　　

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

台語太爛！師傅要「尺」　徒弟會錯意→放聲大笑

月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

12星座「7月下半月運勢」排行！第1名財運旺爆　是你嗎

疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量降落台北

臉書實名制大轉彎　將允許用戶建立「多重個人檔案」

13天國道撞出5起死亡車禍！2肇因曝　「太渴竟釀6車追撞」

衛福部長薛瑞元竟有「醫師+律師」雙執照！超強經歷曝光

狂收垃圾簡訊「有急事找你」氣炸！美女律師一招反擊網讚翻：帥斃

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

衛福部長、指揮官不同人！防疫聽誰的？薛瑞元給答案

獨／「下面皺摺」鬆弛洩天機！秒懂女人年齡　醫師揭黑絲下秘密　　

閃過完封念頭控球走鐘　鋼龍誤會變成暴投王

林昀儒／廖振珽1比3不敵中國組合　WTT挑戰賽男雙8強止步

登峰造極青排賽18日熱血開打 　男女高校前8強參戰！免費入場

月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

中油擴建台中廠天然氣儲槽　2026年完工、年供氣量估達千萬噸

快訊／士林民宅巷弄傳「瓦斯外洩」　現場拉起封鎖線

超老派浪漫　男歌手曝「膠帶黏胸」一招馬上追到女生

富邦刷新接手最差10連敗　丘總檢討原因

亞洲盃15年新高！日本男籃猛飆27顆三分　狂勝敘利亞61分

選手「拿全票獲勝」下台崩潰哭了：拿票心虛

生活熱門新聞

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

重機辣妹有誠意穿搭路邊賣花生　網：強烈購買欲

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

「轉蛋法」通過了！未公布遊戲中獎率最高罰50萬

台中木乃伊是真屍！館方證實：20年來他都在　網嚇瘋

南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

賴清德為何能赴日？他爆內幕：安倍家決定的

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

不菸不酒卻罹肺腺癌！高顏值男醫見肺部陰影傻了

更多熱門

相關新聞

Lulu靈堂陪朱俐靜7小時「曝家屬親製小物」鼻酸

Lulu靈堂陪朱俐靜7小時「曝家屬親製小物」鼻酸

朱俐靜3日不敵乳癌病魔辭世，享年僅40歲，由於她生前勇敢抗癌的模樣深植人心，消息一出也令眾人都相當不捨；今家屬替她舉辦為期四天的追思會，首兩天讓藝人朋友前來弔念，包括曾國城、陶晶瑩、Lulu、陳為民、陳漢典、陳勢安、畢書盡、艾成王瞳夫妻、張芸京、艾怡良、《超偶幫》等人都到場，表姐唐綺陽則避開人群，早早就來上香。

宥勝單膝下跪求婚　喊話周曉涵「未來老婆」轉圈獻吻

宥勝單膝下跪求婚　喊話周曉涵「未來老婆」轉圈獻吻

曾像轟炸廚房！Lulu端出高級料理　網笑虧：居然有教煮的一天

曾像轟炸廚房！Lulu端出高級料理　網笑虧：居然有教煮的一天

宥勝即將下車《機智》推新一季！

宥勝即將下車《機智》推新一季！

黃子佼主持婚禮「酒醉賓客衝上台」

黃子佼主持婚禮「酒醉賓客衝上台」

關鍵字：

Zespri奇異果宥勝Lulu黃路梓茵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

炎亞綸、鬼鬼等4人出走《營業中》！

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面