疫情趨緩信義區再現人潮　喚活城市的陽光正能量降落台北

▲信義區街頭出現了巨型奇異果吸睛快閃店，吸引不少人前來體驗遊戲。有民眾提到，平時就會和家人一起吃Zespri奇異果，美味口感加上豐富營養，成為日常餐桌上必備。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

疫情趨緩，不少人迫不及待走上街頭，為即將到來的下半年儲備能量，出門享受周末的陽光好心情。而在信義區這裡，也出現了巨型奇異果的吸睛快閃店，以「活力黃」與「奇異綠」的夏日清新配色，吸引民眾的目光，更有許多人前來體驗喚活身心的限定活動。民眾Alice說，「我剛好來這邊逛街，遠遠就注意到這個大型的實體活動，覺得遊戲很有趣。玩完遊戲之後，發現Zespri今年的Slogan是向自己『Say YES 就有可能』，覺得在疫情期間有這樣的標語很勵志，也很激勵人心。」還有民眾Sylvia則表示，「因為我自己本身就滿喜歡吃Zespri奇異果的，所以很開心能參加活動。加上這次的主題也很正能量，整個參與的實際過程，讓人覺得充滿活力。」

▲▼體驗Zespri奇異果「一切二挖三享受」喚活身心的儀式感，跨出Say YES第一步。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

今年Zespri攜手宥勝和Lulu黃路梓茵，用自己Say YES跟打破常規的親身經歷，邀請大家一起「Say YES 就有可能」。是誰說有了家庭便無法心懷壯志？實現對自我價值的追求，不管幾歲都可以打破框架！民眾Mary分享自身的人生經歷：「我有一次有一個很突然的機會，要我去羅馬開會工作，要到一個陌生的環境讓我心裡猶豫了很久，但是後來我『Say YES』之後，讓我有了意外的收穫，後來沒想到還有機會又去了三次。」

▲民眾分享自己相當認同「Say YES 就有可能」的信念。

充斥在生活中的固有思維與刻板觀念，Say YES就能創造不同的人生，勇於打破常規，迎接生活的挑戰，就能創造更多可能性！民眾Tillie表示贊同：「我一直很想要開一間咖啡廳，我剛看到Zespri有一句話是『興趣可以當飯吃』，我很喜歡也很認同，這句話讓我覺得充滿信心，加上最近也通過了咖啡師考試，現在我離這個夢想又更接近了一步。」

▲現場吸引許多民眾前來遊戲，感受夏日的陽光正能量，以健康的身心狀態驅動積極生活。

享受美味與健康不再對立，透過享用Zespri奇異果「一切二挖三享受」的儀式感，感受陽光金圓頭維生素C的酸甜滋味，還有綠奇異果豐富的膳食纖維與奇異酵素，用營養活力迎接全新生活。民眾Mary表示，「我們家每天都會吃黃金奇異果，小朋友小的時候我就開始給他們每日準備當早餐，因為裡面含有很多的維生素C。」另一位民眾Tillie則提到，「我特別喜歡的是綠奇異果，它有豐富的膳食纖維去幫助消化，口感酸酸甜甜的，很好吃！」Zespri營養小金礦，期盼用滿滿營養素喚活民眾身心靈，用最好的狀態堅定向每個可能「Say YES」。