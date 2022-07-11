快訊／38噸惡臭汙油染黑後勁溪　高市出重手開罰中油337萬

記者賴文萱／高雄報導

民眾8日發現高雄後勁溪有油污污染河面情形，環保局立即派員稽查，在德民橋、鋼便橋及德惠橋佈設4條攔油索進行油污防堵，並在油污集中處的德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。環保局持續追查後，確認污染源來自台灣中油橋頭供油中心集水井，後續將依法裁罰337萬元。

▲高雄後勁溪河面出現大批油污 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局查人員在後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘的黑色油污，並持續有少許疏漏，隨後沿上游溯源頭至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油污，經採樣與後勁溪油污比對後發現一致，且在集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

環保局後續也採集中油集水井與中埔橋涵洞的樣品，經定性分析結果：總石油碳氫化合物低碳數（汽油）和高碳數（柴油）分析結果一致。

▲環保局派員追查污染源。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局針對7月8日至9日後勁溪油污污染案件，已累計清理含油污水38噸，由於追查污染源來自台灣中油橋頭供油中心集水井，後續連同該中心應處理而未處理的費用及環境清理與環境復育等費用，依水污染防治法相關規定裁處計約新台幣337萬元，同時將持續督促台灣中油橋頭供油中心清理青埔溝及後勁溪污染油污。

▲油污污染讓人觸目驚心。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲環保局人員前往中油供油中心取樣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲環保局人員在中油水井發現油污。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局長張瑞琿呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏情形，應依法進行通報並採取緊急措施防止污染擴散。並請業者切勿心存僥倖，倘經查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境污染，環保局將依法重懲，決不寬貸。