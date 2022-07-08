理工男辭職找到「蛋蛋的快樂」　陽台養雞4年生出922顆蛋

記者梁建裕、沈君帆／新竹報導

飼料自七月起每公斤調漲0.4元，連帶使得雞蛋價格蠢蠢欲動。新竹有位「理工男」沈志軒，2018年起在自家陽台養雞，還取名為「餘雞」。為了紀錄養雞的過程，沈致軒特地製作每顆雞蛋的產銷履歷，並創立臉書粉絲專頁「雞本設計」分享養雞經過，甚至擴大到新竹六燃大煙囪建立「保溫雞舍」，四年來，「餘姬」已經產下922顆蛋。目前，他的永續生活實驗仍持續進行中。

工業設計背景出身的沈致軒，研究所畢業後進入設計顧問公司工作，每天加班趕工的日子，很快就把社會新鮮人的熱情給掏空。這種毫無品質的生活，讓他無法說服自己再做出令人滿意的作品，沈致軒不斷地思考，「什麼才是我想要的生活？」

2018年突如其來的一張教召令，讓沈致軒得到喘息的機會，他利用這五天的空檔為自己充電，思考人生的下一步。他在軍營裡閱讀特別準備的書籍，接觸到樸門永續設計的概念，書中提到可以回收家庭廚餘，又能生蛋的雞，是追求永續生活的好夥伴。於是，養雞的念頭遂在沈致軒心中萌芽，他開始思考，如何把鄉下養雞的場景重現在都市。

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▲「雞本設計」創辦人沈致軒帶著他的學伴餘姬推廣都市養雞運動。(圖／記者沈君帆攝)

教召結束沒多久，沈致軒的公寓就迎來一位「嬌客」，一隻剛出生的小雞。沈致軒把她當作學習永續生活的「學伴」，還為她取了一個名字「除餘姬」，目的是希望她可以除掉家裡的廚餘。用「姬」而不是「雞」，沈志軒說，「因為我把她當做是小公主一樣在對待。」他解釋，雖然除餘姬吃的是廚餘，但不是像餿水那樣噁心的東西，而是用吃不完的堅果、西洋梨與生菜等有營養的食材餵食。

沈致軒用「以雞為本」的設計理念為餘姬量身打造雞舍，只要餘姬有任何不滿意的地方就立刻改善，他也逐漸將生活重心轉移到餘姬身上，早上打開雞舍時，會跟餘姬說早安。甚至準備餐點的時候，偶而還會先擺盤再上菜，就這樣過了半年，餘姬在陽台雞舍產下第一顆蛋。

▲餘姬提供充足的雞蛋給沈致軒食用。(圖／記者梁建裕攝)

每天早上起床，沈致軒就到陽台撿拾餘姬生的蛋製作做早餐。從平凡的上班族變成雞蛋富翁，沈致軒的生活也開始接近永續循環，他發現這才是自己想要的。於是，沈致軒決定帶著他的「公主」來場冒險—辭去工作專心養雞。

辭職後，沈致軒靠著存款與接案的方式維持日常開銷，一開始有些辛苦，但也有多餘的時間整理過去嘗試的經驗，運用自己的專長設計出「雞本設計指南」這套工具書。他把這套教具上傳到「雞本設計」粉絲團，期盼能降低都市養雞的門檻，讓更多人參與進來。





▲沈致軒在新竹六燃保溫雞舍為民眾說明社區養雞的可行性。(圖／記者梁建裕攝)

幸運的是，沈致軒就讀研究所時期的老師，邀請他進駐燃料廠的大煙囪廠房基地，重現過去眷村的養雞場景。「剛好可以實驗我的社區養雞模式。」沈致軒利用這個機會招募社區有興趣的志工，一起打造一座名為「保溫雞舍」的公共養雞空間。透過共養的方式，讓閒置的古蹟與社區居民重新連結起來。「

很多老人家看到我在這裡養雞，都會想起以前在農村生活的歲月。小朋友覺得餵雞很有趣，也會想跟著爸爸媽媽過來。」 除了情感的聯繫外，沈致軒也跟附近的餐廳串連起來。回收餐館裡面母雞能吃的剩食，再經過志工們的揀選，精心調配出餵養母雞的餐點。同時，雞生的蛋除了回饋社區，也會免費提供給店家，達成一種永續循環的經濟模式。沈致軒說「這就是我理想中的都市養雞。」





▲沈致軒將餘姬回春後產下的第922顆雞蛋拍照紀錄。(圖／記者梁建裕攝)

▲沈致軒帶著餘姬與她的雞學妹們共同創造循環不息的社區養雞模式。(圖／記者沈君帆攝)

完整故事請看：理工男與除餘姬 陽台雞舍體驗永續生活