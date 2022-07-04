無人機玩家「討空拍權」籲改5年換證！民航局駁回：會更不便

▲無人機日漸普及，玩家人數也增加。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

無人機玩家日漸增加，交通部民航局規定，無人機操作證有效期限為2年，313反不平等空域聯盟呼籲，應比照機師規定，改為5年換證一次，並開放夜間飛航。民航局表示，機師檢定證考照嚴格，還有外語能力要求、每年體檢需合格等限制，無人機玩家比照機師納管，將使絕大多數玩家遭遇更大的不便。

313反不平等空域聯盟今日上午至交通部舉行記者會，並提出兩大訴求，包括自然人可申請夜間飛航無人機、持有證照者屆期換證期限從2年延長為5年，比照機師執照辦理。

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313反不平等空域聯盟表示，其他國家並未全面禁止夜間飛航，民航局則要求自然人不得於日落後至日出前之時段飛航，但「夜晚更美」，台灣自然人卻礙於法規無法拍攝夜間素材，若有條件開放夜間飛航，相信能將台灣之美推向國際舞台。

根據民航局規定，無人機操作證之有效期限為二年，屆期前三十日內檢附二年內之半身照片及有效操作證影本，向民航局申請換證。313反不平等空域聯盟表示，無人機屆期換證規定應比照機師證照管理模式，改為有效期限五年。

▲無人機玩家呼籲延長換證期限。（圖／記者李宜秦攝）

民航局表示，我國無人機之夜間飛航規範、證照制度等，與歐盟、美國、日本、加拿大等主要國家作法一致，並無特殊差異。

民航局強調，無人機失控對他人的生命財產安全有重大威脅，且難以回復。夜間飛航因光線昏暗等環境因素，除操作者較難精準掌握，地面人員也難以躲避。因此，無人機夜間飛航除需事先投保，且需有完整報到、報離程序。嚴謹規範是國際趨勢，我國與先進國家作法一致。

另民航局指出，機師檢定證有效期限雖為5年，但除考照時對外語能力有嚴格要求，持有證照期間，每年必須體檢合格、每4至8個月應完成訓練並考驗合格，連續3個月沒有從事飛航，即取消資格，無人機玩家比照機師納管，將使絕大多數玩家遭遇更大的不便。