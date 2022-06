正妹怪病纏身14年！體檢驚見「臟器全長錯位」　機率100萬分之一

▲俄羅斯一名女子從小體弱多病,檢查才發現臟器都長錯位置。(示意圖/達志影像)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯27歲女子奧萊絲雅(Olesya Kulikova)從小體弱多病,經常因為肺炎、氣喘及劇烈胃痛等問題出入醫院,直到14歲那年,她才被診斷出「臟器逆位」(situs inversus totalis),臟器位置與一般人正好呈現左右相反、鏡像對稱,據信此先天性疾病的發生機率僅約100萬分之一。

《太陽報》報導,奧萊絲雅的心臟長在右邊,肝臟長在左邊,2019年因為肺炎住院,才被醫師告知肺部也呈「鏡像生長」,「我每次接受健康檢查,都要解釋我的心臟在右邊,而不像所有人都在左邊。」她坦言,如果在接受醫療程序時,已經失去意識,事情就會變得有點麻煩。

I went into hospital with pneumonia and found my organs are in the WRONG place https://t.co/2LqLrcUJ0z