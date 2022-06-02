正妹怪病纏身14年！體檢驚見「臟器全長錯位」　機率100萬分之一

▲俄羅斯一名女子從小體弱多病，檢查才發現臟器都長錯位置。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯27歲女子奧萊絲雅（Olesya Kulikova）從小體弱多病，經常因為肺炎、氣喘及劇烈胃痛等問題出入醫院，直到14歲那年，她才被診斷出「臟器逆位」（situs inversus totalis），臟器位置與一般人正好呈現左右相反、鏡像對稱，據信此先天性疾病的發生機率僅約100萬分之一。

《太陽報》報導，奧萊絲雅的心臟長在右邊，肝臟長在左邊，2019年因為肺炎住院，才被醫師告知肺部也呈「鏡像生長」，「我每次接受健康檢查，都要解釋我的心臟在右邊，而不像所有人都在左邊。」她坦言，如果在接受醫療程序時，已經失去意識，事情就會變得有點麻煩。

I went into hospital with pneumonia and found my organs are in the WRONG place https://t.co/2LqLrcUJ0z — Jam Press (@jampressltd) June 1, 2022

儘管奧萊絲雅深知病灶在哪裡，大小疾病卻仍不斷找上門。2021年，她被診斷出遺傳性疾病卡塔格氏症候群（Kartagener syndrome），由於肺部纖毛運動異常，無法將痰液或分泌物排出，因此形成慢性感染，甚至4度罹患肺炎、容易咳嗽或呼吸急促。今年4月，她胃痛看診，卻被告知罹患腎結石。

奧萊絲雅為了控制病情，開始上健身房、勤加運動，果然有效改善呼吸狀況，但仍不敢貿然懷孕生子，因為擔憂寶寶出現先天性殘疾。但即使身體不好，她仍積極在網路上發聲，希望更多人認識這種疾病。

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