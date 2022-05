俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

▲俄羅斯空軍前少將博塔舍夫(Kanamat Botashev)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一架Su-25戰機22日在盧甘斯克地區被擊落,而機內飛行員未彈射逃離。消息人士則證實,當時駕駛飛機的是空軍前少將博塔舍夫,他也是目前俄軍已知陣亡的最高階飛行員。

根據Newsweek報導,烏克蘭武裝部隊參謀總部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)22日表示,俄軍一架Su-25戰機在盧甘斯克地區上空遭擊落,當時飛行員並沒有彈射逃生。俄羅斯Telegram隨即出現陣亡飛行員是空軍前少將博塔舍夫(Kanamat Botashev),而他的同事也證實此說法。

若匿名同事說法屬實,博塔舍夫就是目前俄羅斯空軍折損的最高階飛行員。據了解,63歲的博塔舍夫是「狙擊手級」(sniper-class pilot)的精銳飛行員,不過他2013年在沒有飛行許可的情況下,駕駛Su-27戰機結果墜毀,雖然彈跳逃生成功,但他也被軍方開除,並被判4年緩刑及500萬盧布(約台幣255萬元)罰款。

目前不清楚為何博塔舍夫會出現在烏克蘭戰場上,但他的同事表示,博塔舍夫絕對不會缺席這場戰爭。事實上,俄羅斯自開戰以來,就在大舉招募軍人,目前已知就有至少9名年紀超過50歲的退役俄軍在戰場中身亡。

根據西方情報指出,自烏俄開戰以來,俄羅斯已經損失至少31名飛行員,且有至少12名將軍陣亡,數量異常之多。俄羅斯國防部則未對此作出回應。