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醫生說想死也沒關係？病患奇蹟打消念頭　日本鄉下精神科超熱門

▲▼憂鬱，孩童憂鬱，低潮。（圖／stocksnap）

▲日本鄉下一間精神科診所，治癒了1000顆破碎的心。（圖／stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

「醫生說我可以去死沒關係」乍聽聳動的名稱，其實是一本充滿愛的書！沒人想到在日本東北的某個鄉下小鎮裡，隱藏著一間超熱門的精神科診所，竟然要提前3個月預約，而所有原先「想死」的病患，經過平光源醫師的診治，都會奇蹟似地打消念頭，如今他也透過新書陪伴更多「心苦人」。

不同於一般的精神科醫師，平光源醫師面對想死的病患，不會急著勸他們打消念頭，反而會對病患說「想死也沒關係。」他深知大多數人之所以「想死」，並不是不想活下去，而是過於在意他人的眼光和評價。而每一個想死的念頭背後，其實都是渴望改變現狀、讓自己更好的生存渴望。一旦擺脫「必須活下去」的壓力，反而可以重新省視自我，聽到真實的心聲。

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平光源（たいら・こうげん）是日本東北地區經營精神科診所的知名精神科醫師，也是心理健康指定醫生、精神病專家、日本醫學會認證的職業醫生，榮獲日本2021年心理大獎「評選委員會MVP獎」。

據悉，他高中時便立志成為救人性命的醫生，卻連續三年在考場失利，最後如願成為精神科醫師。曾經他也是憂鬱症患者，憑藉自身對抗憂鬱症的經驗幫助求診者，從業20多年，以「不靠藥物」的獨到問診廣受好評。行醫範圍也很廣泛，擔任過支援學校醫生、老年健康機構就診醫生、終身電話諮詢醫生和聽力委員會顧問，目前診所的諮商預約已經排到3個月後。

▲▼《醫生說我可以去死沒關係：日本王牌精神科醫師終極療癒秘訣，治好1000顆破碎的心！》（圖／平安文化）

▲《醫生說我可以去死沒關係：日本王牌精神科醫師終極療癒秘訣，治好1000顆破碎的心！》（圖／平安文化）

他將許多心得寫成書籍《醫生說我可以去死沒關係》，期望陪伴更多「心苦人」，如今也有中文翻譯本，由平安文化出版發行，也獲得國內許多心理師和作家推薦，包括心理治療師王意中、臨床心理師洪仲清、諮商心理師陳志恆、人際溝通講師瑪那熊等。

平光源提到，誠摯面對「活著」這件事，甚至把自己弄得精疲力盡，這樣的你真的想死嗎？他認為，「人以為生命是無限的，所以才會想死，只要了解生命是有限的，就會想活下去。」另外，「不能死」的限制會衍生出「必須活下去」的想法，人反而會因此想死。因此，要試著拋下包含「死亡」在內的一切。

書中也提到，「這個世界上沒有標準答案，只有發自內心的選擇。人並不是因為做了什麼才有價值，人的存在本身就有價值。乞求來的認同，並不會孕育出更理想的人生。不論過往的旅程中，有多少逆境痛苦全都不要緊，你永遠可以選擇卸下重擔，當今天的自己已經死過一次──而明天，又是輕盈的一天。」

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