不爽富邦怎麼辦？王浩宇曝6招：做不到就沒什麼好抱怨

▲富邦產防疫保單惹民怨。（資料照／富邦金控提供）

政治中心／台北報導

本土確診人數屢創新高，而推出防疫保單的業者竟不斷端出新理由拒賠，金管會多次口頭表示「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，但提不出有力作為，難息民怨。民進黨前桃園市議員王浩宇說，如果真的很不爽，其實有6招可以反制，「但我想，大部分的人除了嘴巴抱怨、根本做不到」。

王浩宇說，保險公司基於風險評估，避免公司被搞到倒閉，本來就有拒保的權利，簽約時條款都有寫，「若對富邦不滿，其實可以剪掉富邦信用卡、把錢轉出富邦銀、退保富邦的產險、不支持富邦悍將、不用台灣大哥大、拒買富邦Momo」。

不過，王浩宇認為，大部分的人做不到，「你怎麼捨得不買Momo？」 所以大家就抱怨就好，但是，消費者對企業唯一的武器，就是團結的行動，要繼續用，就沒有什麼好抱怨的。

針對民眾的防疫保單，保險業者先是稱信用卡續約不保，接著又說「陪同隔離」不保、重複保險不保，而17日0+7居家隔離新制上路，更揚言若打3劑選3+4也是「自願隔離」不理賠。

對於0+7後防疫保單如何理賠，金管會保險局產險監理組長陳清源表示，金管會已經請公會整理未來理賠需要什麼樣的文件，並向外說明，這樣民眾申請理賠才有依據，也不會產生信任的問題，而目前符合衛福部的「0+7」要件，必須要打3劑以上、陰性、自主管理才可以外出；但是如果未滿3劑就不符合要件，所以民眾申請還是要看疾管署居家隔離通知的方式如何。