　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華青山宮爐主是「台日混血黑道」　起底！搞直播詐騙卻摳門

據了解，A男惹上的弘仁會大哥，正是台日混血、綽號「樂樂」的三蘆地區中生代主事，也是今年萬華青山宮的爐主。（圖／報系資料照）

▲據了解，A男惹上的弘仁會大哥，正是台日混血、綽號「樂樂」的三蘆地區中生代主事，也是今年萬華青山宮的爐主。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市一名A男，因為同學加入幫派，自己也跟對方走得近，後來想劃清界線，卻因此與黑幫結怨，遭遇暴力恐嚇甚至連爸爸都被綁走，得交出800萬元才能「和解」。據了解，A男和爸爸惹到的是道上號稱最凶狠的弘仁會，而疑似下達「黑幫通緝令」的就是現任青山宮爐主，綽號「樂樂」的台日混血兒「飯窪大輔」。警方表示，目前已受理報案，全案朝《組織犯罪》偵辦。

據了解，去年11月青山宮選爐主，弘仁會推舉新生代角頭「樂樂」參選，他不但全程參與青山宮遶境，在現場擲出最多聖筊，順利當選爐主，據了解，樂樂是台日混血兒，從小就混跡三重蘆洲一帶，在當地小有名氣，樂樂的老大是小宇，雖然年僅31歲，但是靠著詐欺、博弈，以「億」為單位在撈錢，身旁也跟著許多小弟，不過他日前到大陸時遭公安逮捕，正在坐牢中。

弘仁會擁槍自重，有「竹聯幫移動的軍火庫」外號，警政署也將其視為掃黑工作首要目標。（圖／警方提供）

▲弘仁會擁槍自重，有「竹聯幫移動的軍火庫」外號，警政署也將其視為掃黑工作首要目標。

而樂樂也是以詐欺起家，近年來開起直播公司，因為兼具萬華青山宮爐主身分，也被道上視為弘仁會積極栽培的中生代，前進紮根萬華也等於弘仁會在展現實力。不過，樂樂作風凶狠飆悍，老大小宇在大陸被關後則由他帶領小弟，據傳有小弟抱怨他「摳門」，不但對金錢斤斤計較，甚至買東西還要小弟去付帳。

本刊調查，弘仁會是竹聯幫旗下仁堂分支，竹聯幫在1982年陸續設立8個分堂，仁堂為其中之一，由綽號「小項」的項美華擔任堂主。仁堂主要活動區域為北市中山、大安區，主要營生為當舖、暴力討債、高利貸、工程圍標與經營賭場等。

近年來，仁堂旗下「最狂」最知名的2個分會為明仁會以及弘仁會。弘仁會1994年由「麥可」許瑞弘創立，歷任會長為綽號小川的陳啟鴻、吳庚旺、葉益槐、現任會長是林聖閎「小阿閎」也是第5任會長。弘仁會近年風生水起，也結合地方角頭拓展幫派勢力，其中三蘆地區的小宇加入後，聲勢如日中天。

弘仁會手段兇殘好鬥引發多起社會事件，受到警方高度重視，早期曾前往前內政部長黃主文堂弟開設的營造公司開槍、綁架知名律師；近期則與桃園、台南押人囚禁勒贖、林森北路酒店丟擲炸彈案件有關；今年1月，刑事局掃蕩弘仁會堂口萬華雙園茶行以及所屬詐欺機房時則逮捕了會長「小阿閎」。

弘仁會現任會長「小阿閎」涉及多起擄人、丟手榴彈等案，今年1月間刑事局掃蕩弘仁會堂口時被逮捕。（圖／警方提供）

▲弘仁會現任會長「小阿閎」涉及多起擄人、丟手榴彈等案，今年1月間刑事局掃蕩弘仁會堂口時被逮捕。

延伸閱讀
金盆洗手難1／拒入黑幫遭弘仁會恐嚇砸店　老父被綁架深山關狗籠
裝病逃死2／爺爺不疼、舅舅不愛　他好吃懶做19歲就當流浪漢
海國宿怨2／砲口對內惹怒支持者　全員力挺仍慘敗現警訊

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
「防疫保單」14大QA！還沒核保就確診　保險公司可先審
新北確診者串通「隱藏病情」！　出門打麻將害友人感染
快訊／高雄女搭貨梯斷頸亡！　她一早來送貨慘死
孟耿如黃子佼養「3凶狠寵物」：牠其實吃素！　照片曝光根本動物
快篩陽即確診！台北神童混戰防疫五月天、大仁哥　時間軸一次看
台中車禍驚見「賓士王」邁巴赫　千萬身價網嚇歪
妹妹出賣「美腿姊姊」求租屋　網友暴動想買房：來得及當房東嗎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

快訊／鹿希派「惹麻煩」代價出爐　認施用「驗尿卻陰性」緩起訴

萬華青山宮爐主是「台日混血黑道」　起底！搞直播詐騙卻摳門

囂張黑幫！小開拒入弘仁會　竟綁他老父關「觀音山狗籠」

快訊／高雄女被貨梯斷頸亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

鄰居大叔強脫少年褲子摸下體「鬧著玩」　屢勸不聽下場慘

欠費一堆拖2年！寶貝C300賓士遭法拍　男不捨一次繳清63萬

「三五方案」兄弟不法吸金上億　弟判6年定讞、哥通緝到案遭訴

退休警吸金6億引爆「北檢前大亂鬥」　2嫌殺人未遂遭聲押禁見

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴怒狂揍3分鐘「我是為你好」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

快訊／鹿希派「惹麻煩」代價出爐　認施用「驗尿卻陰性」緩起訴

萬華青山宮爐主是「台日混血黑道」　起底！搞直播詐騙卻摳門

囂張黑幫！小開拒入弘仁會　竟綁他老父關「觀音山狗籠」

快訊／高雄女被貨梯斷頸亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

鄰居大叔強脫少年褲子摸下體「鬧著玩」　屢勸不聽下場慘

欠費一堆拖2年！寶貝C300賓士遭法拍　男不捨一次繳清63萬

「三五方案」兄弟不法吸金上億　弟判6年定讞、哥通緝到案遭訴

退休警吸金6億引爆「北檢前大亂鬥」　2嫌殺人未遂遭聲押禁見

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴怒狂揍3分鐘「我是為你好」

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

快訊／鹿希派「惹麻煩」代價出爐　認施用「驗尿卻陰性」緩起訴

稱高登是詐騙集團　她驚「陳時中居然這麼好騙」：差點淪最大笑話

想吃得排2小時！楊丞琳愛店Everywhere熄燈前爆排隊人潮

藏家選畫透露市場新氣象！邱佩琳個展開幕　以畫作傳承善的循環

王世堅罕見砲轟陳時中！　揪2件事「確實沒有超前部署」

隋棠確診「收戴資穎超暖訊息」！　公開內容：球后說的話要認真思考

強尼戴普遭控毒癮「茫到隨地躺」失控照曝！　安柏赫德眼角受傷留證

穆雷退賽無緣和喬帥上演第37度對決　賽事總監透露是因食物中毒

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

速食店怎點CP值最高？ 客家學生教撇步秒升級

社會熱門新聞

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

寶貝C300遭法拍　男一次繳清63萬

數十噸重堆高機輾　24歲男一手一腳慘截肢

退警吸金6億引北檢前鬥毆　2嫌聲押

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

高登負責人遭起訴　黑心口罩詐483萬

拎雞倒吊5天嫩嬰　畫面曝光爸媽崩潰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點

南韓55歲影后心臟驟停！　「腦血管爆開」手術急救仍無意識

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

《女力》林曜晟PO影片自清！「沒想到她是這樣的人」

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

道瓊下殺1000點　納指費半跌4％

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面