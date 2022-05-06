萬華青山宮爐主是「台日混血黑道」　起底！搞直播詐騙卻摳門

▲據了解，A男惹上的弘仁會大哥，正是台日混血、綽號「樂樂」的三蘆地區中生代主事，也是今年萬華青山宮的爐主。（圖／CTWANT提供，下同）

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新北市一名A男，因為同學加入幫派，自己也跟對方走得近，後來想劃清界線，卻因此與黑幫結怨，遭遇暴力恐嚇甚至連爸爸都被綁走，得交出800萬元才能「和解」。據了解，A男和爸爸惹到的是道上號稱最凶狠的弘仁會，而疑似下達「黑幫通緝令」的就是現任青山宮爐主，綽號「樂樂」的台日混血兒「飯窪大輔」。警方表示，目前已受理報案，全案朝《組織犯罪》偵辦。

據了解，去年11月青山宮選爐主，弘仁會推舉新生代角頭「樂樂」參選，他不但全程參與青山宮遶境，在現場擲出最多聖筊，順利當選爐主，據了解，樂樂是台日混血兒，從小就混跡三重蘆洲一帶，在當地小有名氣，樂樂的老大是小宇，雖然年僅31歲，但是靠著詐欺、博弈，以「億」為單位在撈錢，身旁也跟著許多小弟，不過他日前到大陸時遭公安逮捕，正在坐牢中。

▲弘仁會擁槍自重，有「竹聯幫移動的軍火庫」外號，警政署也將其視為掃黑工作首要目標。

而樂樂也是以詐欺起家，近年來開起直播公司，因為兼具萬華青山宮爐主身分，也被道上視為弘仁會積極栽培的中生代，前進紮根萬華也等於弘仁會在展現實力。不過，樂樂作風凶狠飆悍，老大小宇在大陸被關後則由他帶領小弟，據傳有小弟抱怨他「摳門」，不但對金錢斤斤計較，甚至買東西還要小弟去付帳。

本刊調查，弘仁會是竹聯幫旗下仁堂分支，竹聯幫在1982年陸續設立8個分堂，仁堂為其中之一，由綽號「小項」的項美華擔任堂主。仁堂主要活動區域為北市中山、大安區，主要營生為當舖、暴力討債、高利貸、工程圍標與經營賭場等。

近年來，仁堂旗下「最狂」最知名的2個分會為明仁會以及弘仁會。弘仁會1994年由「麥可」許瑞弘創立，歷任會長為綽號小川的陳啟鴻、吳庚旺、葉益槐、現任會長是林聖閎「小阿閎」也是第5任會長。弘仁會近年風生水起，也結合地方角頭拓展幫派勢力，其中三蘆地區的小宇加入後，聲勢如日中天。

弘仁會手段兇殘好鬥引發多起社會事件，受到警方高度重視，早期曾前往前內政部長黃主文堂弟開設的營造公司開槍、綁架知名律師；近期則與桃園、台南押人囚禁勒贖、林森北路酒店丟擲炸彈案件有關；今年1月，刑事局掃蕩弘仁會堂口萬華雙園茶行以及所屬詐欺機房時則逮捕了會長「小阿閎」。

▲弘仁會現任會長「小阿閎」涉及多起擄人、丟手榴彈等案，今年1月間刑事局掃蕩弘仁會堂口時被逮捕。

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