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全聯週六鳳梨「買1送1」！貓頭鷹鳳梨新品上市　5月限定優惠一次看

▲▼全聯於限定日推出「買1送1」，購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮。（圖／全聯提供）

▲全聯於限定日推出「買1送1」，購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心為推廣台灣本土鳳梨，5月推出期間限定「買1送1」優惠！只要逢週六限定日，購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮，其中本週六5/7，將送出用鳳梨製成的「旺旺咬咬果」。另外也上架全新生態商品「貓頭鷹鳳梨」，未來也推出免動刀的「貓頭鷹鳳梨鮮果盒」。

由於本土鳳梨外銷受阻，全聯與農委會合作，今年3月開始積極宣傳台灣本土鳳梨，陸續上架來自各地及不同品種，包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣品種，同時也特別推廣外銷等級及產銷履歷鳳梨，讓消費者方便品嚐台灣優質水果。而開賣至今，以金牌果園特選金鑽鳳梨1.5kg、產銷履歷金鑽鳳梨、金牌果園嚴選紅土金鑽鳳梨最受歡迎。

同時，全聯推出全新生態商品「貓頭鷹鳳梨」是倡議採用生物防治法，透過貓頭鷹來進行農田防治，而非使用藥物毒害生物，讓田間生態平衡，並維持生物多樣性。孕育出的貓頭鷹鳳梨不僅甜，果肉、果心細嫩滑口，果香濃郁，未來也推出免動刀的「貓頭鷹鳳梨鮮果盒」，享用更便利，預計5月中於限定門市開賣。

▲▼全聯於限定日推出「買1送1」，購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮。（圖／全聯提供）

▲只要在「限定日」到全聯購買指定鳳梨，就送旺旺咬咬果、英倫水果茶包、由鳳梨製成的水果水，全台門市數量有限，送完為止。（圖／全聯提供）

全聯發現，鳳梨原果較難處理，自從推出分切好的「鮮果盒」商品後，帶動鳳梨整體銷量約2成，因此今年光是鳳梨品項，就預計販售3~6種的鮮果盒，較往年更多；更陸續推出皮薄、果肉軟綿，帶有高雅芳馥的水蜜桃香的「水蜜桃鳳梨」。而6、7月預計販售紮實帶勁、甜度高、酸度低的「香蜜鳳梨」以及受日本外銷市場青睞的「紅土牛奶鳳梨」。

為了在夏天全力將台灣的好鳳梨推廣給消費者，特別於限定期間，推出限量「買1送1」優惠，只要於限定日購買任一款金牌果園鳳梨就送好禮，將於5/7送出用鳳梨製成的「旺旺咬咬果」、5/14 贈送無添加、自然原味果乾製成的英倫水果茶包；5/21則有由鳳梨製成的水果水。全台門市數量有限，送完為止。

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