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烏曝攔截俄軍通話！　下令夷平亞速鋼鐵廠：對馬力波投3噸炸彈

 

記者張靖榕／綜合外電報導

烏東戰略港市馬力波（Mariupol）守軍退進亞速鋼鐵廠（Azovstal）死守不降，圍城的俄軍多次招降未果，似乎決定夷平整座鋼鐵廠。烏克蘭安全局（SBU）19日公布攔截到的俄軍通話，指出俄國高層下令「把整座廠給拆了」，將從空中投下3噸炸彈。

▲▼馬力波（Mariupol）現況和持續遭到的亞速鋼鐵廠。（圖／記者張靖榕攝）

▲俄軍重重圍困亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

綜合外電報導，烏克蘭安全局在臉書公布截聽到的俄軍通話內容，當中一名俄軍中校指揮官在電話中告訴妻子，「我們正在等待從俄羅斯送來的『驚喜』，天堂落下的3公噸（應為炸藥）。他們說要夷平地表所有東西」，中校接著說，「妳會感覺得到，也可以聽得到」轟炸的巨響。

報導指出，該名中校通話位置位於亞速鋼鐵廠外圍4公里處，當他在電話中被問到馬力波當地還有多少平民，他回答只有那些「真正愛國且非常明智」的人選擇離開，其他人都留了下來。

▲▼馬力波（Mariupol）現況和持續遭到的亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

▲▼烏軍退守鋼鐵廠，平民入內躲地下室避難。（圖／路透）

▲▼馬力波（Mariupol）現況和持續遭到的亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

烏克蘭安全局在加密通訊軟體「telegram」上表示，儘管敵眾我寡，「俄軍占領者仍然沒有辦法拿下烏克蘭的馬力波」，這就是為什麼俄軍決定夷平亞速鋼鐵廠，所有烏克蘭戰士都還在裡頭奮勇頑抗。文中接著指出，雖然還有大量平民在鋼鐵廠內避難，但顯然俄軍的命令選擇直接忽略。

烏軍死守馬立波超過50天，隨著俄軍在烏克蘭境內和俄羅斯邊境的優勢火力狂轟猛炸，以及人數眾多的兵力壓制，剩餘烏軍被逼進亞速鋼鐵廠死守。儘管亞速營和海陸部隊向外發出求救，但馬力波周圍已被俄軍重重占領，最近的烏軍也在十幾到數十公里外，現有兵力難以馳援。

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