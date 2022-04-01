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吠陀占星4月運勢「金牛」事業財運兩得意　雙魚、處女桃花朵朵開

文／李靜唯老師

不平靜的三月已進入尾聲，接下來四月份哪個星座的運勢最旺呢？研究吠陀占星多年、阿南德同門派占星師李靜唯分析，事業方面，四月份最旺的恭喜吠陀金牛跟雙子，桃花朵朵開的將會是吠陀雙魚跟處女，財運滾滾來的則落在吠陀水瓶、牡羊跟天蠍三個星座。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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4月事業運最旺：金牛、雙子；事業運要注意：射手

金牛（5/15-6/14）（吉）

4月木星進入雙魚座後，對於吠陀金牛來說，事業財運兩得意，人際關係會有正面幫助，因此拓展人脈是一個很好的時機點，加上金星進入水瓶座，工作方面相關資源都能夠如願到手，從3月底開始就可以明顯感受到一切如魚得水，之前的付出會有明顯回收，也將有貴人運相助。

雙子（6/15-7/14）（吉）

4月代表好運的木星會進入事業宮，出外運特別好，對於吠陀雙子的人來說是一個大展身手的好機會，如果你先前已經做好準備，這個月則會感受到一切水到渠成的愉悅感，另外，受到木星與海王星合相在雙魚座影響，對從事身心靈產業的的吠陀雙子來說，將更是一個發展的絕佳好時機。

射手（12/15-1/14）（凶）

4月木星進入雙魚座，理論上對於射手座是好事，但偏偏木星又受到土星相位影響，加上火星的攪局，吠陀射手4月份工作方面會感受到一股心有餘而力不足或者事倍功半的窘境。

▲工作，愉悅 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

4月感情運最旺：雙魚、處女；感情運要注意：天秤、獅子

雙魚（3/15-4/14）（吉）

4月木星進入雙魚座，對於吠陀雙魚來說感情運勢是非常加分的，畢竟雙魚座本身就是重感情的人，再加上木星的好運，對於發展自己的戀情或是守護自己的愛情都將是最佳利器。

處女（9/15-10/14）（吉）

受到木星影響，雙方感情將會進一步昇華，如果你正準備步入婚姻，4月將是一個好的時機，但對於已婚或是已經有固定伴侶的人來說，4月仍會面臨到一些生活壓力，考驗著雙方感情。

獅子（8/15-9/14）（凶）

4月份雙方之間可能會因為一些價值觀而產生口角衝突，也可能會在無意間發現對方有些事情是瞞著你的，若無法冷靜處理，雙方關係可能會鬧僵。

天秤（10/15-11/14）（凶）

4月對於吠陀天秤的人來說真是一個兩難抉擇的時刻，有可能會遇到感覺對的人，但是如果你本身已經身處在一段關係當中，勢必將感受到無比的糾結。而單身者則可能會面臨到不只一位對象的出現，讓你很難決定該跟誰交往。

4月財運最旺：水瓶、牡羊、天蠍

水瓶（2/15-3/14）（吉）

4月下半月投資獲利機會很高，不過可能會受到很多訊息的影響而造成佈局上的混亂，如何堅持住自己的觀點是重要的課題，如果無法穩住自己而受到影響，讓投資方向跑偏了，會大大影響獲利成果。

牡羊（4/15-5/14）（吉）

4月受到金星影響，吠陀牡羊會有增加財富的好機運，加上太陽回歸牡羊座，建議多表現自己，讓更多人認識你，能夠為你帶來財富。不過受到火星影響，如何守住進來的財富則是另一個考驗。

天蠍（11/15-12/14）（吉）

4月木星進入雙魚座，對於吠陀天蠍的人來說，可以得到很強大的財運，很有可能是你先前對於別人的幫助一一回報到你身上，這種星象會是一種「種善緣得善果」的結局。

摩羯（1/15-2/14）（平）

4月吠陀摩羯財運不弱，但是實際上可能會更像是一位過路財神，雖然錢財能夠透過你的付出而得到回饋，但是很快又會交到別人手上，要特別小心因為工作而造成財務損失。

4月健康運要注意：巨蟹

巨蟹（7/15-8/14）（凶）

4月吠陀巨蟹要注意季節轉換溫差變化引起的感冒，尤其是當感覺抵抗力下降或身體特別疲勞時就要多休息，不要逞強。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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