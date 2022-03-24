俄烏戰爭掀全球制裁　專家：企業該為「撤離中國」做準備了

▲莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北24日綜合外電報導

侵烏戰爭下，跨國企業大規模抵制、撤出俄國市場，為商業與地緣政治的關係畫下分水嶺。企業決策者和專家們開始探討如何因應下一場可能的大撤退：抵制中國。

「我們有責任在困難時期與我們的伙伴站在一起。」2014年，時任英國石油公司（BP）執行長杜德里（Bob Dudley）在與俄羅斯石油公司（Rosneft）簽署交易合約時說。當時美國與歐洲政府正討論對俄經濟制裁，以懲罰蒲亭（Vladimir Putin）政權入侵烏克蘭南境的克里米亞，因此這樁合作案也受到非議。

英國金融時報（Financial Times）以法國石油公司道達爾（Total）時任執行長戴瑪格瑞（Christophe de Margerie）的話來總結當時企業心態：「我們參與商業，我們不參與政治。」

▲石油公司殼牌（Shell）宣布停止與俄交易。（圖／路透）



時間快轉到3週前。擁有俄油公司20%股份的英國石油宣布撤出俄國市場；開戰初期還向俄國進口石油的殼牌（Shell），被抨擊後表示要將獲利捐給烏克蘭，但這還不夠，直到宣布停止與俄交易才平息風波；被抗議人士潑漆的道達爾，也撐到22日終於宣布退出俄國市場。在這場正邪兩立的國際輿論大潮中，表態慢、立場模糊的企業，成了商業公關負面教材。

「我們的心與烏克蘭人民在一起。」投資銀行高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）在寫給4萬名全球員工的信中說。「我們加入全球譴責侵略和暴力的行列，並祈禱和平。」撤離在俄國850家分店的麥當勞總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）公開信寫著。

▲烏克蘭西部的國際維和與安全中心遭俄軍攻擊。（圖／路透）



跨國企業和執行長的這類言行，在過去相當罕見。時代雜誌（Time）分析，跨境貿易向來被認為有助於和平及繁榮，參與其中的企業自許為「好人」，而且，如同一位受訪企業主所說，如果不喜歡某個政府可以成為抵制理由，「我們就沒有地方可以作生意了」。

但一切自2月24日蒲亭的軍隊入侵烏克蘭後開始改變。除了歐、美、日等政府對俄施加前所未有的制裁手段和規模，許多私人企業甚至在政府大動作之前就率先抵制。時代雜誌評論：「（企業）兩隻腳都跳了進去，商業世界正以一股全新的力量纏捲到國際地緣政治衝突中。」

耶魯大學領導學院（Yale Chief Executive Leadership Institute）將全球企業對俄國的抵制行動分為5個等級，截至24日，共有優比速（UPS）和網飛（Netflix）等169家企業或機構撤出俄國、台積電和豐田汽車等191家暫停所有在俄業務、高盛和安聯等30家縮減業務、希爾頓飯店等56家凍結新投資案，而包括宏碁（Acer）、華碩（Asus）等36家跨國企業，則被歸為抗拒抵制或抵制程度最低（包括未公開回應）的等級。

▲烏俄戰爭就發生在歐洲經濟核心的旁邊。（圖／路透）



為何這次企業「參戰」程度與過去不同？

首先，俄羅斯是以全球第11大經濟體去侵略另一個國家，而且戰爭就發生在歐洲經濟核心的旁邊，貿易規模和罪狀都與過去阿富汗縱容恐怖主義、墨西哥縱容毒梟等被國際抵制情況不同。

其次，這是一場有史以來全球社群媒體動員熱度最高的戰爭。企業的反應，比過去更快更大的影響他們在國際消費者心目中的品牌形象。「在這種壓力下撤出（市場），你也可能看起來很有勇氣。沒有人想成為最後一個還留在那裡的。」華頓商學院（Wharton School）教授漢尼茲（Witold Henisz）告訴美國商業頻道CNBC。

再者，近年全球企業顯學ESG（環境、社會與治理）也扮演了重要角色。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）在CNBC訪問中指出，許多執行長都在檯面上承諾會全力投入企業社會責任，這是多家大企業必須快速回應侵烏戰爭的原因。

▲撤出全球第2大經濟體中國，難度顯然遠非俄國市場能比。（圖／路透）

「世界已經改變，企業決策者真的開始認真思考，地球上的哪些地方我們不要去。」漢尼茲說。只要這麼想，有個地方就會讓跨國企業最傷腦筋：中國市場。

一來，俄國侵烏讓世人、專家紛紛開始聯想中國侵台的劇本；二來，美國自川普（Donald Trump）時代開始防堵中國科技業，許多企業就已陷入「選邊戰」難題，俄烏戰後，地球被剖成兩半的分野會更明顯。

然而要撤出全球第2大經濟體的難度，顯然遠非俄國市場能比。「這解釋了為何許多企業對新疆和香港的人權侵害情形噤聲。」南卡羅來納大學（University of South Carolina）國際商業教授馬可斯（Stanislav Markus）說。但他強調，若中國犯了與俄國同樣錯誤，發動殘暴戰爭，企業也不能視而不見，否則會得罪更大範圍的世人。

或許正如漢尼茲所說：「2022年企業董事會最重要的議題之一將是，如果我們必須撤出中國，那會怎樣？」

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