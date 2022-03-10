假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

▲刑事局電偵大隊宣布破獲專詐騙大陸民眾的話務機房，逮捕彭姓主嫌（左二）。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊2021年初接獲情資，有電信詐欺機房設在新竹南寮漁港一帶，警方去年4月28日持搜索票行動，卻發現詐騙集團承租當作據點的鈄天厝已人去樓空，警方掌握涉案犯嫌情資持續監控；今年初發現該集團專騙大陸民眾的詐欺機房己搬至台中市北屯區，日前進行收網，攻堅逮捕彭姓主嫌等10名涉案人，並查扣大批對岸外洩民眾個資，正深入追查該集團幕後金主。

▲刑事局電偵大隊宣布破獲專詐騙大陸民眾的話務機房，逮捕涉案10人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊指出，接獲專門假冒大陸公信部舉報中心人員、公安檢察官詐騙大陸民眾的犯罪個資，電偵大與新竹市警局刑大科針對、台中市警第四分局共組專案小組展追查，並報請台中地檢署檢察官指揮，警方根據去年4月搜索機房撲空後，鎖定涉案人開車離去軌跡，循線掌握詐騙集團機房主嫌。

這些詐騙集團成員假冒中國大陸工信部舉報中心人員，誣指民眾涉嫌賣假藥，假冒工信部人員、假公安、檢察官謊稱被害民眾涉嫌刑案，藉此騙取對方網銀資料，要求大陸民眾把帳戶內現金匯到「國家監管帳戶」後，再由大陸車手將匯入款項提領一空。

▲刑事局電偵大隊宣布破獲專詐騙大陸民眾的話務機房。（圖／記者張君豪翻攝）

與該集團合作的對岸詐騙成員，深恐台灣民眾的大陸口音不純，還錄製電話詐騙的語音原檔放在雲端平台，供彭嫌及其下話務手下載學習對岸講話腔調，果然讓多位大陸民眾受騙上當。

刑事局指出，該話務機房幕後有資工高手操盤，利用遠端連線方式，雲端線上提供台灣詐騙成員大陸民眾遭外洩的個資，為規避檢警查緝，歹徒所使用筆電均使用記憶卡開機登入，警方登門搜索時，歹徒只要拔掉USB記憶卡，整個系統就會斷線無法開機，且遠端操控者會刪除被害民眾個資資料庫，藉以規避警方查緝。

所幸，專案小組今年1月發動攻堅時，歹徒來不及拔除最後一部筆電的記憶卡，警方得以立即進行數位鑑識工程，還原該集團詐騙32名被害人真實身分、及扣得該詐騙機房詐騙380多名、遍及對岸湖北、河南、廣東三省被害人個資，警方扣得資料已透過兩岸共同打擊犯罪機制，移請大陸地區公安部門協查。

警方當場逮捕彭姓主嫌（28歲）等10名犯嫌、其中包含兩名毀損、詐欺通緝犯，並查扣手機、筆電、分享器、記憶卡、現金等贓證物，警詢後認定觸犯刑法詐欺、組織犯罪防制條例，將10名犯嫌移送台中地檢署複訊，涉嫌詐騙大陸民眾的彭姓主嫌及陳、王兩名共犯，到案後供詞避重就輕，遭檢察官聲押獲准，其餘共犯3～5萬元交保候傳。

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