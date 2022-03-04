恢復往日榮光！花蓮228連假住宿草衝9成　各景區人潮破萬

▲228三天連續假期為花蓮帶來數十萬遊客，著名的東大門夜市人潮滿滿。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

揮別一周來寒流陰雨，終於在228三天連假放晴回暖，加上春節後疫情控制穩定，花蓮零確診成了遊客旅遊首選，連假爆出人潮塞爆景點、遊樂園。

228連假期間花蓮縣旅宿住宿率甚高，第一天近九成，第二天也來到八成左右，連假最後一天住房率則為3成左右。估計228連假期間數十萬旅客在花蓮旅遊，其中，花蓮火車站近8萬旅客進出，各主要景點人潮幾乎都破萬人次，整個花蓮鬧熱滾滾，店家門庭若市。

觀光處長張志翔表示，花蓮好山好水，空氣品質高居全台第一，雖然疫情已趨緩，縣長仍重視疫情對觀光的影響，防疫作業仍然不能鬆懈，在各項措施放寬前的最後一個連假，依照過往要求各旅宿業者、遊樂業者、觀光各公協會加強宣導及執行防疫工作，東大門夜市及七星潭海岸風景區仍做好防疫措施，讓民眾免於疫情威脅。

張處長亦指出，228三天連假結束，統計假期的觀光人次，其中新天堂樂園旅遊人次達12萬人次、太魯閣國家公園約4萬4千人次、東大門夜市約3萬8千人次、七星潭風景區1萬8千多人，海洋公園1萬3千人次、台泥ＤＡＫＡ園區3萬3千人次、鯉魚潭風景區1萬6千多人次，花蓮北區的松園別館及慶修院，也分別吸引了2千多人次及近5千人次參觀遊覽；連假前兩天花蓮縣旅宿業平均住房率八成五以上。七星潭曼波海洋生態休閒園區、大農大富平地森林園區、鯉魚潭、東大門夜市、七星潭風景區、等等戶外開放空間遊客如織，市區商圈美食店家也都吸引滿滿遊客的足跡。

在蘇花路廊疏導方面，228連續假期第一天2月26日南下即湧現車潮，當日南下車流約1萬3千多輛，最高峰一小時有1,028輛車流，到了連假第二天2月27日，因天氣仍舊晴朗，開車湧入花蓮的車潮依舊不間斷，仍有7千多輛次開至花蓮，最後一天收假日蘇花路廊則湧入北返車潮，至下午三時統計，北上車流約7千多輛次，最高峰一小時有1,050輛車。

獨一無二自然景觀與文化環境是花蓮精品觀光最大亮點，縣長徐榛蔚提出「國際智慧城市，觀光友善花蓮」施政願景，推動觀光不遺餘力，長年持續辦理特色活動以活絡觀光產業。