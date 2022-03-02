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新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相：現在還有

▲▼竹北,新竹,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新竹竹北、湖口的居民不斷聽到巨響，圖與本文無關。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園2日傳出轟轟聲響，讓不少民眾嚇壞。沒想到，許多新竹人也從中午開始接連聽到巨響並感覺到震動，甚至到2日晚間8時許都還有聽到。對此，有網友出面解釋「是國軍靶場在年度演訓，今天是早中晚都各有一場」，而國防部尚未對此做出說明。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，「稍早一直在竹北聽到巨響跟微震動，不像地震、不像打雷也不像戰機」，「新竹縣市的鄉親們也有感覺到嗎？」

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許多新竹在地人紛紛留言，「+1」、「對呀到底是幹嘛呀？一直蹦蹦蹦的，現在也還有」、「正要上來問」、「桃園這也聽到了」、「中壢也有」、「義民廟後山戰車在打靶」、「新竹香山也有，窗戶還會震」、「竹北＋1，下午4點多回到家就一直聽到」、「剛剛還連續」、「今天從中午開始就有！到剛剛還在蹦～蹦」、「不曉得會到幾點捏，辛苦了」、「到剛剛都還有砲擊聲，大概半小時前還有微微震一下，我以為是地震跟地鳴，上樓洗衣服就聽到規律的聲音非常確定是砲擊聲了」。

也有知情網友表示，「是國軍靶場在年度演訓。今天是早中晚都各有一場」、「湖口戰車部隊實彈操演～現在進行式」、「今天晚訓到9點」、「應該是裝校，湖口營區只有584跟542，我們542不可能584更不可能」。

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