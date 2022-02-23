天才神祕富豪、晶華酒店創辦人　「百億退休生活」首曝光

▲潘思源搭乘私人飛機前往金門考察文物，本刊團隊陪同貼身採訪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年70歲的晶華酒店創辦人、泛太平洋集團董事長潘思源，靠地產投資發跡致富，事業版圖橫跨美、中、台，曾被形容為「上海灘最大個體戶」，身價高達數百億元。

農曆年前，本刊團隊貼身採訪，搭乘潘思源的G280私人飛機前往金門，參訪當地的閩南建築文物，除了暢談15萬件收藏、開博物館的想法外，潘思源也曝光退休生活，談他的投資、公益文教和修行，笑談自己沉得住氣，是「潛水艇，還是核能的。」口氣中有著寶刀未老的自信。

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「我們這次就來點辣的！」農曆年前，清晨7點鐘寒風凜冽，台北市松山機場旅客寥寥無幾。一名不懼低溫，身著薄料藍底白點襯衫、黑色西裝外套的老先生，指著臉上的口罩說：「這是去年5月以來，我戴的第13片口罩。」

這位幾乎足不出戶，還詼諧地說要「來點辣的！」是何許人？原來，他是身家數百億元的晶華酒店創辦人、泛太平洋集團董事長潘思源，年輕時也曾當過記者的他解釋，「平常你們採訪都在辦公室，這次來點刺激的，我們搭飛機去金門看看。」言談中帶著老頑童般的不羈與幽默。

採訪當天，我們陪同潘思源搭乘他在2015年，斥資6億元購入的灣流G280私人飛機前往金門，據悉，該飛機是以他的雙親之名取為「孝雅號」，「這是我今年第一次飛。」他說同樣的行程，在過去4、5年間，每年都要進行數趟，主要是去看和潘思源老家福州相同的傳統閩南式建築聚落。

灣流G280也被稱為飛機中的勞斯萊斯，被形容是世界最快的超中型公務飛機，從台灣出發，往北最遠可達俄羅斯、往南最遠可飛到澳洲。潘思源的飛機有6個單人座、1排可橫躺的長沙發，還有衣櫃、櫥櫃，木頭內裝、金色配件，搭上米黃色系座椅。疫情前，他常搭這架飛機往來中國、東南亞、日本；疫情後，他自嘲：「只能偶爾飛花蓮，去晶英酒店吃個飯再回台北。」

潘思源說自己退休了，10年沒去辦公室，說起話來辛辣有趣，幾乎百無禁忌的他，突然冒出一句：「人退休了，最怕退而不休，那就變成老不休了。」自曝平日都在讀書修行，前不久才把他金漆木雕的收藏整理出書，此趟的金門行也是為了考察文物而來。

潘思源說衰老是個過程，但若行之有方就可以減緩，他的飲食原則就是簡單原型食物，無糖、不油炸，他說因為養生得宜，所以自己皮膚很好，還捲起袖子秀出手臂給我們看他Q嫩的皮膚。

口中說退休的潘思源，雖深居簡出，其實還是精神奕奕，從事公益文教、古董收藏、商業投資等，2020年營運的盤古捷旅，開幕前碰到疫情，順勢轉成防疫旅館，他得意地說：「我這旅館賺錢。」論語說「人生七十而從心所欲」，正是潘思源現在的最佳註解。



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