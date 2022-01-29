千萬別碰！毒品價格飆漲　毒販刮「白色粉筆」騙很大

▲警方加強查緝毒品，警方調查發現，毒品價格也節節飆升。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

雙北近年來加強掃蕩毒品，台北市在宜蘭烏石港漁船上查獲7百多公斤安非他命，新北市警方也在泰山一處倉儲公司，查獲1170塊雙獅地球牌海洛英磚，市值高達50億元，有鑑於警方頻繁查緝毒品，毒品價格也水漲船高，海洛市價飆升1公克6千元。

北市刑大統計，2021年整年查緝毒品件數達4023件，其中查獲一級毒品410件，包括372件海洛英、鴉片、嗎啡以及古柯鹼等共計38件；二級毒品則有3448件，其中安非他命達2914件，大麻則有326件，另外搖頭丸等則有208件。

而毒品的價格因為警方強力查緝，價格也調漲許多，警方指出，目前海洛英市價1公克約在6千元，安非他命、大麻則是每公克要價2千元，原本5百元一顆的搖頭丸，也賣到1顆要價1千元，另外K他命的價格更離譜，每公克要2千5百元。

▲毒品海洛英據悉每公克要價6千元，k他命則是飆升每公克2千5百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，近年來毒品咖啡包、果汁包盛行，許多不肖毒品工廠，為了精簡毒品成本，會添加許多不明物質，以增加咖啡包的重量，許多毒品咖啡包因為含有不明填充物，導致年輕人食用後身亡。

警方表示，毒品咖啡包成分不明，經常含有的毒品大概是安非他命、愷他命、硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮(喵喵)、甲氧基甲基安非他命(MMA)等，但因毒品價格飆漲，導致毒品咖啡包製作成本提高，所以才會添加不明物質。

有毒蟲遭警方逮捕後相當無奈，直言「每次到了專案期間毒品價格就飆漲」，並透露，不肖毒販會幫毒品「摻料」，電視上說加葡萄糖還算不錯，有些人將白色粉筆刮下來增加重量，甚至有人吸了之後險些喪命。