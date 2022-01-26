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鄉長弟弟是惡警！請假被拒絕就開槍　調回家鄉尋仇動私刑

洪輝雄8年前在台北市警局文山一分局停車場連開2槍，遭記過調職。

▲洪輝雄8年前在台北市警局文山一分局停車場連開2槍，遭記過調職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門縣烈嶼鄉長洪若珊的警察弟弟洪輝雄，爭議不斷，8年前就曾因長官不批他的假單，憤而在警局停車場連開2槍，雖遭到調職懲處，但他沒有學乖，調回金門烈嶼鄉服務後，又2度糾眾尋仇、鬥毆，被移送法辦。

本刊調查，身為警務人員的洪輝雄去年底因為胞弟遭人毆打，竟率眾找對方談判，雙方一言不合，大打出手，金門警方獲報，派出快打部隊搭船趕往烈嶼鄉處理，不料，警方都到場了，兩派人還是打得難分難解。數十名警力當場逮捕聚眾鬥毆的現行犯，並查扣鐵棍、球棒，結果赫然發現帶頭的竟是自己人，最後只能尷尬地將洪帶回警局偵訊。

洪輝雄（紅圈者）去年9月參與聚眾鬥毆，被依現行犯移送。（翻攝畫面）

▲洪輝雄（紅圈者）去年9月參與聚眾鬥毆，被依現行犯移送。

金門縣警局事後調查，洪輝雄當天輪休，且事件起因是不捨胞弟遭毆打，基於義憤與對方理論，後來才衍生聚眾鬥毆事件，考量洪參與鬥毆時，沒有強調警察身分，人評會討論後，決議將他記一大過懲處，並調到烏坵駐在所，列為加強考核對象。

事實上，這已經是洪輝雄第3次出包，第一次是8年前，當時他任職台北市警察局文山一分局，因為想請10天長假返鄉，替參選鄉民代表的兄姊助選，但長官以選前勤務人力吃緊為由，沒有批准他的假單，沒想到他竟情緒失控，在分局停車場連開2槍洩憤。

事後，洪輝雄被記一大過調職，並禁止配槍執勤，案發後2年，洪如願調回故鄉，進入金門縣警局保安警察隊服務，不料，返鄉沒多久又犯下暴力案件。

本刊調查，洪輝雄懷疑烈嶼鄉林姓鄉民，透過他人在網路上發表誹謗胞姊洪若珊的文章，雙方因此產生嫌隙。2019年5月某日凌晨，洪夥同3名友人到林經常出入的地方查看，發現林在民宅打麻將，竟與友人闖入，一夥人先朝林噴辣椒水，洪並持鐵棍痛毆林，將他打到頭破血流、四肢多處擦挫傷。

事後林驗傷提告，轄區警方「自己人辦自己人」，通知洪到案說明，洪對於犯行坦承不諱，偵訊後被依傷害罪嫌移送法辦，事後又被記了一大過，調到金湖派出所。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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