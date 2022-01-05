飆罵小三「臭三八」：那隻雞好吃嗎！她硬起來反告　正宮賠慘慘

▲正宮發文辱罵小三，被對方蒐證提告，法官判賠2萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名正宮抓包丈夫外遇，氣得在臉書上發文痛罵小三，「那隻雞好吃嗎三八阿花這個爛小三」、「厚臉皮小三」等，被小三蒐證提告。法院審理時，正宮怒指，她的婚姻是因為小三出現才被破壞，因此心情不好留下那些言論，不過仍被法官認定其犯行，最終判她須賠償小三2萬元。

小三提告主張，正宮於2020年5月間在臉書上公開發文罵她，「賣東西賣到傳到露奶真好笑」、「那隻雞好吃嗎三八阿花這個爛小三」、「厚臉皮小三」、「還敢打卡真不要臉厚臉皮的小三」、「當人家小三很好嗎」、「真不要臉」等，嚴重便損她的人格，她還因此求助精神科醫師，最終決定對正宮提告。

對此，正宮反咬，她自己原本有美好的婚姻，直到認識小三後，前夫就提出離婚，還不給付生活費，甚至連小孩都不理會，而小三卻還在臉書上高調張貼文章，整件事情都是因為她前夫即小三而起，而當時她也有吃憂鬱症的藥，才留下那些言論。

法官審理後認為，正宮行為確實嚴重貶損小三人格，使他人難堪，讓小三的名譽及社會評價受到損害，小三提出求償自屬有據，而至於正宮所述，是因小三侵害其配偶權才做出此事，但該案也已有判決出爐，而縱使屬實但也僅涉及私德，與公眾利益無關，正宮不能以此相提並論，最終仍判正宮須賠償小三2萬元。