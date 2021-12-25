楊秋興逆風喊話「放過王力宏」　許智傑：多數立委愛家愛老婆

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前高雄縣長楊秋興昨（24日）在臉書發文逆風挺王力宏，還加碼爆料「以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達8、9成」，引發熱議。對此，已經當阿公的民進黨立委許智傑今（25日）受訪時被問及此事，笑出來說，多數男立委都是愛家愛老婆，包括楊秋興自己也是，有緋聞的立委比例不高啦。

楊秋興昨天深夜在臉書發文談及王力宏醜聞，他表示，兩岸媒體連續報導王力宏緋聞事件已超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了，但他喊話大家反思「讓我們冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出污泥而不染的絕對是少數吧！」

楊秋興反問，政治界從立法委員到地方各級民意代表，不是也都充滿了八卦及緋聞嗎，隨後爆料「以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成吧！對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？」並呼籲社會各界「放過王力宏吧！畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；不然的話用同樣標準我看演藝圈都要關門了，政治圈也都要關門了吧！」

對於楊秋興爆料高達8成男性立委有緋聞，許智傑今天上午受訪說，「我想多數男立委都是愛家愛老婆，包括楊秋興縣長也當過立委，他也很愛家愛老婆呀，像我最近第二個孫子出生，偶有空檔就想回家含飴弄孫，當然，也有立委有緋聞的，不過，我想比例不會那麼高啦！」