世界級通靈大師受訪爆震撼彈　外星人正式現身時間、地點曝光

以色列知名魔術師尤里蓋勒(Uri Geller),曾聲稱獲外星人傳授超能力,長年四處周遊各國,表演通靈、念力和預知未來,儘管已屆7旬高齡,他表示至今和宇宙中的外星人仍有聯繫,並在日前受訪時,表示長期出沒地球的幽浮,已祕密觀察人類多年,並極有可能於日後問世,降落在美國白宮現身於世人面前。

據外媒報導,尤里蓋勒上週受訪透露:「外星人已祕密觀察人類多年,雖然我還不知道他們的目的,但外星生命將在日後現身,搭乘幽浮降落在美國白宮。」他也表示過程將如同大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導,在1977年震驚影壇的作品《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)般,呼籲世人務必做好心理準備。

現年74歲的尤里蓋勒也強調:「基於合乎邏輯、理性的假設,外星生命一定存在,且不需要等到數百年,人類與外星人接觸指日可待,我推估會在下世紀前發生,約莫在日後65至70年間,屆時幽浮著陸降臨時,過程將會非常壯觀。」

長年研究UFO文化的尤里蓋勒,也透露曾在1970年代聯繫德國科學家維爾納(Wernher Von Braun),並目睹了一塊存放於冰箱的UFO飛船殘骸,他也對此向大眾喊話,坦言雖然不清楚它們來訪地球目的,但深信外星人並無敵意,「我不知悉它們為何願意暴露行蹤,但應該具備相當的善意,如果它們不懷好意,人類早就滅亡了。」

尤里蓋勒出生於巴勒斯坦(Palestine),聲稱幼時獲外星人指點,被賦予了大量超能力後,便以此為噱頭周遊各國表演,他也透露曾獲美國中情局(CIA)和五角大廈之邀,遠赴韓國等東南亞國家,協助美軍監測當地的地理環境,並獲得軍方授權,觀看了大量海軍拍攝的機密UFO影像後,堅稱相關資料可信度極高,無法經由人為後製,但許多專家對他的說法不以為然,美軍官方也從未對此發表回應。



