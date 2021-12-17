世界級通靈大師受訪爆震撼彈　外星人正式現身時間、地點曝光

▲以色列魔術師尤里蓋勒善於通靈，推測外星人日後將降臨美國白宮。（翻攝Uri Geller IG）



圖文／鏡週刊

以色列知名魔術師尤里蓋勒（Uri Geller），曾聲稱獲外星人傳授超能力，長年四處周遊各國，表演通靈、念力和預知未來，儘管已屆7旬高齡，他表示至今和宇宙中的外星人仍有聯繫，並在日前受訪時，表示長期出沒地球的幽浮，已祕密觀察人類多年，並極有可能於日後問世，降落在美國白宮現身於世人面前。

據外媒報導，尤里蓋勒上週受訪透露：「外星人已祕密觀察人類多年，雖然我還不知道他們的目的，但外星生命將在日後現身，搭乘幽浮降落在美國白宮。」他也表示過程將如同大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導，在1977年震驚影壇的作品《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）般，呼籲世人務必做好心理準備。

現年74歲的尤里蓋勒也強調：「基於合乎邏輯、理性的假設，外星生命一定存在，且不需要等到數百年，人類與外星人接觸指日可待，我推估會在下世紀前發生，約莫在日後65至70年間，屆時幽浮著陸降臨時，過程將會非常壯觀。」

長年研究UFO文化的尤里蓋勒，也透露曾在1970年代聯繫德國科學家維爾納（Wernher Von Braun），並目睹了一塊存放於冰箱的UFO飛船殘骸，他也對此向大眾喊話，坦言雖然不清楚它們來訪地球目的，但深信外星人並無敵意，「我不知悉它們為何願意暴露行蹤，但應該具備相當的善意，如果它們不懷好意，人類早就滅亡了。」

尤里蓋勒出生於巴勒斯坦（Palestine），聲稱幼時獲外星人指點，被賦予了大量超能力後，便以此為噱頭周遊各國表演，他也透露曾獲美國中情局（CIA）和五角大廈之邀，遠赴韓國等東南亞國家，協助美軍監測當地的地理環境，並獲得軍方授權，觀看了大量海軍拍攝的機密UFO影像後，堅稱相關資料可信度極高，無法經由人為後製，但許多專家對他的說法不以為然，美軍官方也從未對此發表回應。



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