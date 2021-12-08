南投失智人口占逾1%　衛生局疫後輔導重啟失智社區服務據點

▲南投縣推動失智社區服務據點重啟，活化在地資源，圖為左岸炭寮憶學堂活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣步入高齡化社會、失智人口不斷攀升，南投全縣失智症患者比例超過1%；為避免失智個案認知功能退化及減輕失智症家屬照顧負荷，南投縣衛生局在疫情趨緩後，積極輔導縣內失智社區服務據點有條件開放，提供失智症者家庭更多照顧資源及協助。

衛生局長陳松南表示，南投縣總人口數48萬6455人，失智症人口約7502人；先前因應新冠疫情，南投縣失智社區服務據點自5月16日暫停服務，至7月27日全國調降二級警戒，衛生局即輔導各據點依中央公告之「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」提報防疫計畫書，並經衛生局人員實地訪查後，重新開放服務，也鼓勵長輩重返據點。

▲竹山長照樂智社區服務據點。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，透過全縣失智照護服務計畫，共佈建失智據點28處、失智共照中心3處，目前已恢復21處據點，並提供社區式交通接送服務，提升長照需要者往返據點的便利性，參與認知促進課程者已有472人，另為方便失能長輩參與社區活動，聘僱外籍看護工家庭也可使用此項服務；項目包含認知促進及緩和失智、照顧者支持團體、照顧者照顧訓練課程、共餐活動、安全看視、轉介疑似個案至共照中心，且在課程辦理期間皆落實防疫管理。

衛生局指出，失智社區服務據點服務對象為非屬老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、護理之家或住宿式服務類長期照顧服務機構之個案，且符合下列之一者，即可免費參加據點活動：一、疑似失智者：經相關評估工具（如MMSE、AD8或SPMSQ等）評估為疑似失智症，惟尚未確診者；二、確診失智症：檢附足資證明失智症之文件，民眾可電洽全國統一專線（1966），或南投縣衛生局長照管理中心專線（049-2209595），或上衛生局網站線上申請。



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