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Delta後代「AY.4.2」侵台　再遇春節返鄉潮！專家點破最大隱憂

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲碰上春節返鄉潮，篩檢量能勢必得大幅增加。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內昨（29）日新增首例Delta亞系變異株「AY.4.2」個案，「AY.4.2」傳播力疑似比Delta高出10%-15%，目前累計至少42國出現病例。國內接著又將碰上春節返鄉潮，讓不少專家相當擔心。

根據《聯合報》報導，長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如指出，AY.4.2傳染力比Delta高，但如果嚴格進行隔離、篩檢還是能阻絕病毒擴散，只是未來勢必得開放邊境，近期又逢春節返鄉潮，仍有傳入社區的隱憂。

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中國醫感染管制中心副院長黃高彬也表示，台灣比各國晚開始施打疫苗，目前還有3成長者未接種，眼看春節返鄉在即，擔心會成為下一次破口。

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家擔心春節返鄉潮成下個破口。（圖／記者湯興漢攝）

黃高彬提到，民眾在春節返國是為了團圓，卻要在防疫旅館關10天，而到時氣候變冷，獨自一人待在房內，若發生猝死、身體不適，無法即時被發現，短時間內要增家旅館量能，也會有設備不足、動線規劃等安全風險。

黃高彬建議可針對返鄉民眾進行好配套措施，進行居家檢疫，像是設立返鄉者及同住家人需接種完2劑疫苗、家中要有2套以上衛浴設備等資格。

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