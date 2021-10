劇院布景拉錯邊！演員「頭被壓爆」慘死畫面曝光　觀眾以為還在演

▲葉夫根尼庫勒什被舞台布景壓住身亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯莫斯科大劇院(Bolshoi Theatre)9日發生一起死亡意外,當晚一名男演員在更換布景時,居然被直接壓住,當場爆頭慘死舞台上。舞台上的演員在第一時間並未注意,但從曝光的影片可以看到,突然有人大叫,舞台上的演員看起來相當恐懼焦躁,台下的觀眾才發現舞台上出事了。

根據《每日郵報》報導,37歲的俄羅斯知名演員男演員葉夫根尼庫勒什(Yevgeny Kulesh)9日在莫斯科大劇院參與林姆斯基‧高沙可夫(Nikolai Rimsky-Korsakov)知名歌劇《薩德科》(Sadko)的演出,結果在更換布景時,因為移動方向錯誤,不慎被布景壓住,當場爆頭慘死,現場畫面也在推特曝光。

從影片中可以看到,舞台上的演員在第一時並沒有發現,直到有一名男子突然大叫,演員們這才發現出事了,弦樂隊演奏也立刻中斷。演員們紛紛上前試圖將布景舉起,一邊大喊著,「停!停!快叫救護車,有人被壓住了,流了很多血。」

Yevgeny #Kulesh, a 37-year-old Russian actor, was crushed to death by falling scenery at Moscow's world-famous #Bolshoi Theatre. On Saturday, he was killed in an accident during a set change in the opera #Sadko. Onlookers attempted but failed to resuscitate him. #ActorDead pic.twitter.com/FOhLoFyUVi