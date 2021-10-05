LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。市長侯友宜下午3點召開記者會說明最新疫情狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371)；越南(16368)、馬來西亞(案16372)入境，入境日介於今(2021)年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心昨（4）日宣布，10月5日至10月18日維持二級警戒，娛樂場所如電子遊戲場、KTV、桌遊店等有條件開放，不過，中央指引昨天才公布，業者根本來不及申請復業。對此，侯友宜上午受訪時說，如果及早知道做法會更到位，今天把相關細節討論好，會逐一向新北市的業者說明。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



配合中央的振興五倍券，新北市政府推出「紙本加倍」及「數位加碼」活動，侯友宜上午宣布，新北市民可於15日起線上登錄參加抽獎，最高可用5千元五倍券兌換1萬元的加倍券，除了新北公有市場、夜市、商圈、旅宿業等超過1萬6千家可使用外，4大超商也納入適用範圍。

另外，「數位加碼」活動15日開跑，只要於新北市指定店家使用街口支付消費，可獲得10％回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，每個月還加碼抽萬元街口幣，適用店家名單可於街口支付業者App內查詢。