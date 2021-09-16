英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

▲英國首相強生（Boris Johnson）下周訪美，會晤拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）



中央社記者陳韻聿倫敦16日專電

英國首相強生下週將前往美國並在聯合國大會發表演說，在美期間預計將與總統拜登會面，討論印太區域合作、與中國的關係等。

拜登（Joe Biden）昨天在白宮與強生（Boris Johnson）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊會議，並宣布成立名為AUKUS的澳英美三方安全聯盟。

AUKUS合作項目涵蓋協助澳洲打造首艘核動力潛艦，以及人工智慧、網路和量子技術等。外界多認為此聯盟成立是為應對區域作為越來越強勢的中國。

拜登在視訊期間對強生表示，十分期待很快就能與強生進行實體會晤。美國新聞網站Axios引述白宮知情人士報導，拜登會在下週頭幾天在白宮接見強生。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，一名白宮高階官員透露，在宣布AUKUS成立以前，英美軍事與政治高層進行了長達數個月的相關深入討論，美方在過程中感到英國期待加緊擴大對印太區域事務的實質參與。英美軍事與外交高階官員未來還將舉行數場會議，協調雙方對不同事務的立場。

脫歐後的英國以推動「全球化英國」（Global Britain）、致力深化與印太地區的關係為政策重點。

▲中國議題預料是強生訪美的重點。（圖／翻攝新華網）



各界預期拜登與強生將試圖透過會談強化英美同盟，以共同應對美國自阿富汗撤軍後的地緣政治新局勢、中國對印太地區的持續威脅以及氣候變遷等。

強生是美國啟動阿富汗撤軍行動後，第一位與拜登通話的外國領袖。

具軍事背景的英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）推文指出，AUKUS整合英美澳三國的軍事工業，也落實了英國與美國的「轉向亞洲」。AUKUS的目標非常清楚，就是應對長年霸凌區域內國家的中國，英國、美國與澳洲「別無選擇」。

他指出，北京應意識到，對澳洲施壓已帶來反效果。對那些樂於宣傳美國不是可靠夥伴的人而言，AUKUS也是個強力回應

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