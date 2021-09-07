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醫驚揭：幼兒園群聚可怕規模！恐串起板南線「聽起來會不會更毛」

▲▼新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。事發突然，一大早仍有不知情的家長載著小孩去學校上課。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近學校宣布預防性停課。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，7日上午再傳新增2幼兒、3家長確診，共15人染疫。醫界也相當擔憂此起群聚事件，醫師公會全聯會發言人羅浚晅指出，這次事件是「網網相連」，很多人在中間流動，一旦燒起來很恐怖，規模會很大，而且據了解，幼兒園在板橋，但老師本身住土城，這中間是板南線的連接「聽起來會不會覺得更毛？」

羅浚晅今早接受資深媒體人周玉蔻專訪提到幼兒園群聚，他指出，「這個事件跟上次萬華不一樣」因為此次是在小孩的場域出現大群聚，但出乎意料之外的是，「它是網網相連」，這其中有幼兒園、安親班及某學校連接，很多人在中間流動，一旦燒起來，「很恐怖、規模會很大。」

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羅浚晅分析，安親班、幼兒園位在板橋，但老師住土城，「聽起來會不會覺得更毛？」他說，究竟是土城傳到板橋或板橋傳到土城，還是這兩處燒來燒去目前不得而知；重點是，在板橋到土城間有捷運板南線的連接，現在匡列停課的學校分布又接近捷運江子翠及府中站，換言之「一條線慢慢越串越大。」

至於外界擔憂恐是Delta病毒，羅浚晅推測，以目前可知的狀況來看，由於老師有些嗅覺異常問題，看似較偏向Alpha病毒株引起的症狀，「但醫學防疫沒有絕對」，還是要高度警覺。

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