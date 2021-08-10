她曝吃泡麵「特殊習慣」！老饕秒認同：沒加根本沒感覺

▲原Po分享吃泡麵特殊習慣「一定要加麵」。（圖／翻攝自臉書／泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享）

實習記者高琳景／綜合報導

泡麵口味多元、料理方便，是不少民眾宵夜或正餐的首選之一。一名女網友即分享自己吃泡麵時一定會有的「特別習慣」，沒想到釣出一票老饕直呼「沒加根本沒感覺」。

一位女網友在臉書社團「泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享」表示，因為狂風暴雨的關係加上又想吃泡麵，所以選擇了一款古早味碗麵來吃，並分享個人特殊習慣，「吃泡麵一定要再加1包王子麵或小雞麵」，覺得這樣才會有飽足感，並好奇詢問大家，「有人吃泡麵一定要再加一包王子麵或小雞麵的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貼文曝光，吸引不少同好分享。（圖／翻攝自臉書／泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享）

貼文曝光後，釣出不少同好留言「現在泡麵的麵體越做越小，沒加根本沒有感覺」、「我加科學麵」、「下雨天＋颱風天來碗泡麵加熱湯，真是人間享受啊！」、「下次可以加維力的雞汁麵試試看，雞汁麵大賣場價格以科學麵便宜，重點是雞汁麵比較大包」。

另外，原Po所分享的「香菇肉羹湯麵」也引發不少網友討論，直呼「這是我從小到現在最愛的泡麵！味道都沒變！」、「必吃，還要另外加烏醋」、「大學的時候很窮，靠這個撐過一個學期，以前10元一碗」、「這個要一直喇一直喇，粉料才不會結塊」。