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桃園明星國小驚爆「玩禁忌遊戲」　給10塊就能摸胸抓下體

桃園某國小特教班學生把不當碰觸身體當「遊戲」，老師遭控在旁目睹卻未加以制止，直到學生回家才接髮此事。（圖／本刊繪圖組）

▲桃園某國小特教班學生把不當碰觸身體當「遊戲」，老師遭控在旁目睹卻未加以制止，直到學生回家才接髮此事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市一家堪稱「零負評」的明星小學，特殊教育評鑑幾乎年年獲得甲等，一名特教生家長卻控訴，該校放任特教班學童大玩脫褲子、彈肩帶以及抓雞雞等「禁忌遊戲」，導致她的愛女有樣學樣，竟對兄長說出「我讓你摸胸部，你給我10塊錢」等語。面對校方的消極推諉，家長們提出申訴並向監察院檢舉，校方竟反告家長妨害名譽！

疫情肆虐全台，各級學校從5月中開始停課，改用視訊進行遠距教學，學生因此迎來「最長暑假」。撫育3位特教兒的薇媽（化名）和其他家長一樣，忙著應付「小怪物」的同時，卻意外發現自己細心呵護的掌上明珠，可能在校園遭到魔爪侵襲。

「妹妹（薇薇）去年突然『不合理』地討好男生，例如反常地主動擁抱哥哥，還會把洋娃娃的衣服脫光才開始玩。」薇媽當時認為事有蹊蹺，多次詢問薇薇，卻無法獲悉原因，如今想來應是智商只有68的么女透過「沉默」發出無聲求救，宛如電影《無聲》的情節。

薇媽說，近幾年不斷灌輸薇薇「身體界線」的觀念，一直提醒薇薇不能讓別人隨意碰觸自己的身體。今年停課期間，薇媽趁著薇薇上廁所時，教導如何清潔私密部位，豈料薇薇卻突然說「我知道插進去會痛」；么女的童言童語宛如核彈轟炸薇媽的腦袋，追問之後，竟得知次子皓皓（化名）某天午睡時「碰觸」妹妹，而且「整個特教班下課時間都這樣」。

「我當下氣到全身發抖！」薇媽難過地透露，皓皓面對責罵委屈地表示，薇薇去年在校內學會一個「遊戲」，開始不斷觸碰他的私密部位，當天午睡時不勝其擾才會予以反擊，並不是真的想要傷害妹妹。此外，皓皓還提到，疫情爆發前，薇薇還跟他說「我讓你摸胸部，你給我10塊錢。」皓皓當時不明所以，拒絕後也沒把此事放在心上。

薇媽說，種種跡象都讓她懷疑恐有不肖人士利用薇薇的單純逞惡，因此開始調查特教班孩子平常的相處方式，赫然發現脫褲子、彈肩帶早已是流傳多時的日常，觸摸隱私部位也見怪不怪，「抓雞雞、摸胸部對特教班的孩子來說，都是在『玩』，而且老師都知道。」

更讓薇媽心寒的是，她將此事通報學校，校方的態度卻十分消極，從六月通報至今，除了二度用視訊訪談，尚未展開其他調查，還語帶威脅表示此案涉及「家內性侵」，多次施壓試圖「息事寧人」。

校方表示，接獲家長通報後便依規定進行性平調查和通報，將持續對孩子進行輔導，至於家長反應的不當碰觸部分，也製作問卷詢問其他家長填寫，但目前皆未發現類似狀況，由於此案涉及性平案件，其他細節皆不便透露。

桃園市教育局則表示，的確有接獲校方通報，發回的問卷也沒有看到不當碰觸的相關問題，至於強強的傷人案是發生在校外，校方在他入學後也有給予協助，孩子一年級時的確曠課較多，但目前已經改善。

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