拔罐紅到奧運！　泳將巨肌布滿「深色圓點」外國網友嚇傻求解

▲澳洲隊游泳選手查莫斯(Kyle Chalmers)。(圖/翻攝instagram帳號kyle_chalmers3)

記者吳美依/綜合外電報導

東奧各項賽事正在進行中,外國網友們發現,許多游泳選手身上出現一個個「奇怪的深色圓點」,紛紛猜測那究竟是什麼,甚至有人開玩笑說,運動員們是不是在一起玩漆彈?外媒因此撰文介紹,這是一種名為「拔罐」(cupping)的古老療法,如今在全球體壇越來越常見。

澳洲23歲泳將查莫斯(Kyle Chalmers)代表母國出征東奧,他時常在社群媒體上分享訓練照片,身上不時出現拔罐痕跡;美國游泳巨星「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)也非常篤信其療效,2016年里約奧運時,還曾讓隊友幫忙拔罐。

