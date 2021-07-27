日本奄美大島、西表島等4處　成功登記「世界自然遺產」

▲奄美大島成功登記為「世界自然遺產」。（圖／達志影像）



中央社記者楊明珠東京26日專電

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會今天開會決定日本的「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產，成為日本成功登記世界自然遺產的第5處。

日本放送協會（NHK）報導，日本向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產，今天經UNESCO世界遺產委員會決定，認為符合登記條件。

鹿兒島縣的奄美大島與德之島，以及沖繩縣本島北部與西表島，共有約4萬3000公頃的森林，日本政府認為，當地棲息有琉球兔（Pentalagus furnessi，又稱奄美短耳兔）、沖繩秧雞（Gallirallus okinawae）、西表山貓等特有生物，是保存生物多樣性的重要地區，因此申請登記為世界自然遺產。

聯合國教科文組織的諮詢機關「國際自然保育聯盟」（IUCN）進行實地調查後，認為當地符合條件，作出適合登記為世界自然遺產的建議。

在此申登案之前，日本有4處登記為世界自然遺產，包括鹿兒島縣的屋久島、跨越青森縣與秋田縣的白神山地、北海道的知床，以及小笠原群島。

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