綠營大數據／政治人物搶PO東京奧運文　影響力前10名民進黨佔一半

▲蔡英文分享奧運相關貼文，獲得相當程度的網友迴響。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

奧運選手連續三日奪下佳績，拿下柔道銀牌的楊勇緯在台、日都引發熱議，羽球球后戴資穎的臉書也衝上熱文；而各陣營政治人物紛紛於社群平台上獻上祝福，臉書平台與奧運相關的10大熱文，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和國民黨立委蔣萬安皆入榜。

本屆奧運是台灣史上最多選手取得奧運資格的一次，中華隊陣容龐大，體育類新聞也隨奧運熱潮成為外界關注焦點，明星選手更是熱搜關鍵字，根Google在24日的熱門搜尋趨勢，前十名皆為奧運選手。

根據Google熱搜，第一名是柔道好手楊勇緯，楊勇緯不僅在日本紅上推特趨勢，在台Google更有破50萬筆搜尋；第二名則是包括鄭怡靜、林昀儒在內的「桌球混雙」；第三名為25日奪得銅牌的長腿跆拳道正妹羅嘉翎。至於在臉書影響力部分，羽球球后戴資穎臉文則是所有運動員中排名最高，網友們紛紛在戴資穎臉書留言替她加油打氣。

在國內各陣營政治人物方面，近來也紛紛透過社群獻上祝福，不過網友「買單程度」差很大。民進黨熟悉社群人士表示，根據各粉專公開數據，22日至26日臉書當中與「奧運」相關之文章，影響力分數（以分享數和、回文數和按讚數綜合加權）排名前10文章有過半為民進黨的政治人物。

從數據上看，奧運臉書熱門第一名，為蔡英文恭喜楊勇緯得牌，獲得近26萬讚、2400多則分享，蔡英文其他文章也分佔3、5、7名，部分奧運選手也到蔡英文的臉書進行互動。

除了臉書之外，IG平台也有熱烈討論奧運議題，蔡英文IG追蹤人數在週末暴增不少，社群數據也顯示，綠營政治人物在年輕人喜愛的「運動」、「奧運」議題上，較受到網友青睞，也更能吸引年輕網友來留言互動。

民進黨熟悉社群人士分析，在綠營政治人物方面，行政院長蘇貞昌亦有一篇臉文入榜，該文除了恭喜楊勇緯奪牌外，還選擇了一張楊勇緯在比賽中戰力十足的照片，獲得11萬讚、1千多則分享；其他如駐日代表謝長廷每天在臉書回報選手狀況以及代表處協助處理事宜，也獲得許多網友按讚討論。

在國民黨部分，該人士指出，唯一入榜影響力分數奧運10大熱文的是國民黨立委蔣萬安，他連續多日在臉書替奧運選手加油，其中有一則加油文當中宣布「二寶」出生，網友們紛紛獻上祝福。

至於台中市長盧秀燕方面，也第一時間前往楊勇緯家中獻上祝福，成功搶下新聞聲量；另外，藍營聲量王、台北市議員羅智強也有兩篇奧運加油文，不過兩人皆未進入奧運熱文排行榜。