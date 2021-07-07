　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想體驗被偷窺的刺激感　心理師揭「裸體快拍族」人格特質

▲▼台中男警慘被網友「出賣」，警方深感惋惜。（圖／翻自崔女推特）

▲崔女在派出所前公然拍攝裸照。（圖／翻自崔女推特）

記者洪菱鞠／台北報導

日前一名29歲崔姓女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，之後更上傳推特供瀏覽，掀起網友熱議。一般大眾難以理解的裸照自拍行為，諮商心理師林萃芬就在新書《從習慣洞察人心》中，進一步剖析潛藏在他們內心的人格特質。

以下為精選書摘

[廣告]請繼續往下閱讀...

無論在媒體或網路上都可以看到，現代人越來越喜歡玩「自拍」，從用手機自拍清涼照片，再到風景區快拍裸露照片，接著更進一步花錢請專業攝影師拍情侶親密裸照，甚至用攝影機或手機自拍性愛過程；然而，不管成品是僅供自己欣賞，還是放到網站歡迎大家下載，我對自拍者的動機和心理狀態都深感興趣，除了自拍行為顛覆了傳統對「身體意念」的看法外，若往內探索，還可以觀察到訊息豐富的人格訊息。

熱愛自拍的人，常會給人自戀的感覺，怎麼看自己都好看，怎麼拍自己都不嫌多，特別渴望得到別人的關注，獲得各方的讚美掌聲。自拍其實是一種「印象管理」的行為，一方面，試圖給別人留下一個「美好的印象」，提高別人對自己的評價；另一方面，依照社會美的標準來修飾自己，為了贏得正向回饋。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲有不少人作風大膽，不僅自拍清涼照片，還放在網路上分享。（示意圖／免費圖庫pixabay）

愛在風景區快拍裸露照片的人
很多著名的風景區和地標都曾留下「裸體快拍族」的身影，令人好奇的是，暴露身體隱私的樂趣究竟是什麼？從心理需求的角度來看，除了以自己的身材為傲，渴望被別人欣賞外，「裸體快拍族」多少也想體驗被偷窺的刺激感，主動操控別人來觀看自己精心設計的演出。若依據「裸體快拍族」的行為模式來分析其個性，大都有衝動傾向，做事也比較極端，不是極好就是極壞，常會忍不住想要顛覆傳統，不喜歡按規矩行事，偏向追求「情緒的戰慄感」，持續渴望更新鮮的刺激感，甚至有裸體快拍族寧可冒著被公司開除的風險，依然堅持要捍衛裸露身體的自由。

喜歡自拍性愛親密照片的人
有些情侶在熱戀階段會渴望拍下對方裸露的樣子，這一方面是種自我擴張的舉動，想要將內心的親密感受，擴張到外在的具體照片；另方面則是藉由照片見證雙方的愛情，同時宣示「你屬於我的」，我們的感情有照片為證。一般來說，會自拍性愛親密照片的人，個性比較叛逆，不太在乎別人的評價，所以看到別人異樣的眼光，反而會讓自拍族覺得自己很與眾不同，滿足其自戀的欲望。也因此，自拍族的戀愛歷程多半有點戲劇性，常會誇大自我的感受，以自我為中心，喜歡引起別人的關心和注意。

可想而知，愛得轟轟烈烈的自拍情侶，一旦對方提出分手的要求，就可能會做出驚世駭俗的事情，將照片當成控制對方的武器：「如果你離開我，這些裸露照片就會給全世界人欣賞」。即便雙方曾經立下誓言：「無論什麼狀況都不得流出性愛照片」，可是，當自尊受損、理智失控，一心一意只想報復對方，根本忘了過往的承諾。甚至被迫分手的一方會認為：「你都不信守愛情的承諾，我幹麻還要信守保密的承諾；是你先對不起我，我才會這樣對你。」為了降低愛情的風險，不管愛得多麼刻骨銘心，還是保有一點隱私，以免未來後患無窮。

《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》（圖／時報出版提供）

★精選內文經時報出版授權，摘自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱

ET快訊
疫苗覆蓋率破11.45%！月底目標25%　陳時中回應了
7／12可望公布「微解封指引」！　陳時中：大家先做準備
醫提「爽約劑讓現場候補施打」　陳時中點頭：未來會公布規劃
下午運抵的AZ疫苗傳未列WHO清單！　陳時中回應了
快訊／高雄9000名幼教人員開打疫苗！　40歲女暈針送醫
今增9死！40多歲女住院三週呼吸衰竭亡
「3+11從沒有專家討論」！陳時中：沒辦法回憶所有會議內容
華航貨運站1員工確診同住4家人也中！「將擴大篩檢900人」
環南群聚風波「明匡列3000人採檢」　10日起憑陰性證明入場
屏東Delta「667名居隔者」採檢出爐！　枋寮醫院將在7／
稱「棄急救2成救得回來」挨轟！　張上淳道歉了
快訊／自購62萬劑AZ今下午抵台！陳時中揭效期至10／30
快訊／華航貨運站爆群聚　陳時中：下午起大規模採檢
打工族快看！4月只要有投就保即可領1萬　12日開始申領
今增39例本土「雙北各14例」　各縣市分佈曝光！
快訊／今再增39本土！另增9死「本土疫情以來死亡破700」
LIVE／華航貨運站爆群聚「急篩800人」　陳時中最新說明
《黑澀會》16年「10位落選美眉」現況曝！　她14歲嫩妹→天
「看好了世界」只排第二！台灣防疫3金句曝　第1被轟最大笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗覆蓋率破11.45%！月底目標達25%　陳時中回應了

7／12後「微解封指引」看疫情狀況公布！陳時中：大家可以先做準備

醫提「爽約劑讓現場候補施打」　陳時中點頭：未來會公布規劃

傳泰廠AZ未列WHO緊急使用清單！陳時中：會詳細檢驗才讓大家施打

李秉穎爆「3+11從沒有專家討論」！陳時中：沒辦法回憶所有會議內容

今增9死！40多歲女「多種慢性病史」住院三週呼吸衰竭死亡

華航貨運站1員工確診同住4家人也中　「2天內大規模篩檢900人」

老媽急傳連結「記得預約疫苗」　兒笑回1句糗了！網秒懂喊+1

斗六人備戰！疫苗施打線上預約「明早08：00見」　長輩4梯次接種

環南群聚風波「明起匡列3000人採檢」10日起憑陰性證明入場

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

疫苗覆蓋率破11.45%！月底目標達25%　陳時中回應了

7／12後「微解封指引」看疫情狀況公布！陳時中：大家可以先做準備

醫提「爽約劑讓現場候補施打」　陳時中點頭：未來會公布規劃

傳泰廠AZ未列WHO緊急使用清單！陳時中：會詳細檢驗才讓大家施打

李秉穎爆「3+11從沒有專家討論」！陳時中：沒辦法回憶所有會議內容

今增9死！40多歲女「多種慢性病史」住院三週呼吸衰竭死亡

華航貨運站1員工確診同住4家人也中　「2天內大規模篩檢900人」

老媽急傳連結「記得預約疫苗」　兒笑回1句糗了！網秒懂喊+1

斗六人備戰！疫苗施打線上預約「明早08：00見」　長輩4梯次接種

環南群聚風波「明起匡列3000人採檢」10日起憑陰性證明入場

民進黨團批藍委：假不在籍投票之名　行偷渡通訊投票之實

疫苗覆蓋率破11.45%！月底目標達25%　陳時中回應了

7／12後「微解封指引」看疫情狀況公布！陳時中：大家可以先做準備

醫提「爽約劑讓現場候補施打」　陳時中點頭：未來會公布規劃

黎榮章／藍軍支持度起不來　大數據分析原因是「這些」

傳泰廠AZ未列WHO緊急使用清單！陳時中：會詳細檢驗才讓大家施打

十銓6月營收7.18億元　看好下半年旺季DRAM、SSD需求

字母哥帶傷復出轟20分17籃板　公鹿教頭：令人印象深刻

胡文琦／濫開罰單不等於執法！陳宏達據理力爭與官鬥

快訊／高雄9000名幼教人員開打疫苗！40歲女暈針送醫

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

華儲傳群聚傳染　傳要全面篩檢

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／今再增39本土！另增9死

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

6000萬劑疫苗才夠　醫要3單位再各加買500萬劑

噴酒精機器「兼量體溫」準嗎？答案超傻眼

大便浮起來才正常！防疫抗便秘3招

越來越愛戴口罩！妹子列5大好處眾人超認同

更多熱門

相關新聞

心機男騙小模奶照貼粉專　嗆PO色情網

心機男騙小模奶照貼粉專　嗆PO色情網

在臉書粉專擁大批粉絲的小模香香（化名），在交友軟體SweetRing上與網友聊得很愉快，於2019年4月間，傳了數張上空照後越想越不對勁，於30分鐘後收回，不料之後2人鬧翻，對方在臉書張貼裸照，揚言「給你家人看看這麼性感的女兒」等語；香香報案後，警方卻抓到1名「江女」，法院調查後認為，江女將個資傳給不明人士申請帳號，恐嚇犯行非她所為、也不是共犯，判江女無罪。

少女失戀喝醉遭裸照勒索　男被逮曝內幕

少女失戀喝醉遭裸照勒索　男被逮曝內幕

手機存親姊裸照！他半夜潛入房間：想上

手機存親姊裸照！他半夜潛入房間：想上

專拍「萌妹唯美照」　攝影師慘了

專拍「萌妹唯美照」　攝影師慘了

少女揪姊妹淘賣裸照　色男收購價曝光

少女揪姊妹淘賣裸照　色男收購價曝光

關鍵字：

裸照自拍偷窺性愛親密裸露

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華儲傳群聚傳染　傳要全面篩檢

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

福原愛「徹底黑化」有隱情！

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／今再增39本土！另增9死

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面