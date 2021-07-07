想體驗被偷窺的刺激感　心理師揭「裸體快拍族」人格特質

▲崔女在派出所前公然拍攝裸照。（圖／翻自崔女推特）

記者洪菱鞠／台北報導

日前一名29歲崔姓女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，之後更上傳推特供瀏覽，掀起網友熱議。一般大眾難以理解的裸照自拍行為，諮商心理師林萃芬就在新書《從習慣洞察人心》中，進一步剖析潛藏在他們內心的人格特質。

以下為精選書摘

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無論在媒體或網路上都可以看到，現代人越來越喜歡玩「自拍」，從用手機自拍清涼照片，再到風景區快拍裸露照片，接著更進一步花錢請專業攝影師拍情侶親密裸照，甚至用攝影機或手機自拍性愛過程；然而，不管成品是僅供自己欣賞，還是放到網站歡迎大家下載，我對自拍者的動機和心理狀態都深感興趣，除了自拍行為顛覆了傳統對「身體意念」的看法外，若往內探索，還可以觀察到訊息豐富的人格訊息。

熱愛自拍的人，常會給人自戀的感覺，怎麼看自己都好看，怎麼拍自己都不嫌多，特別渴望得到別人的關注，獲得各方的讚美掌聲。自拍其實是一種「印象管理」的行為，一方面，試圖給別人留下一個「美好的印象」，提高別人對自己的評價；另一方面，依照社會美的標準來修飾自己，為了贏得正向回饋。

▲有不少人作風大膽，不僅自拍清涼照片，還放在網路上分享。（示意圖／免費圖庫pixabay）

愛在風景區快拍裸露照片的人

很多著名的風景區和地標都曾留下「裸體快拍族」的身影，令人好奇的是，暴露身體隱私的樂趣究竟是什麼？從心理需求的角度來看，除了以自己的身材為傲，渴望被別人欣賞外，「裸體快拍族」多少也想體驗被偷窺的刺激感，主動操控別人來觀看自己精心設計的演出。若依據「裸體快拍族」的行為模式來分析其個性，大都有衝動傾向，做事也比較極端，不是極好就是極壞，常會忍不住想要顛覆傳統，不喜歡按規矩行事，偏向追求「情緒的戰慄感」，持續渴望更新鮮的刺激感，甚至有裸體快拍族寧可冒著被公司開除的風險，依然堅持要捍衛裸露身體的自由。

喜歡自拍性愛親密照片的人

有些情侶在熱戀階段會渴望拍下對方裸露的樣子，這一方面是種自我擴張的舉動，想要將內心的親密感受，擴張到外在的具體照片；另方面則是藉由照片見證雙方的愛情，同時宣示「你屬於我的」，我們的感情有照片為證。一般來說，會自拍性愛親密照片的人，個性比較叛逆，不太在乎別人的評價，所以看到別人異樣的眼光，反而會讓自拍族覺得自己很與眾不同，滿足其自戀的欲望。也因此，自拍族的戀愛歷程多半有點戲劇性，常會誇大自我的感受，以自我為中心，喜歡引起別人的關心和注意。

可想而知，愛得轟轟烈烈的自拍情侶，一旦對方提出分手的要求，就可能會做出驚世駭俗的事情，將照片當成控制對方的武器：「如果你離開我，這些裸露照片就會給全世界人欣賞」。即便雙方曾經立下誓言：「無論什麼狀況都不得流出性愛照片」，可是，當自尊受損、理智失控，一心一意只想報復對方，根本忘了過往的承諾。甚至被迫分手的一方會認為：「你都不信守愛情的承諾，我幹麻還要信守保密的承諾；是你先對不起我，我才會這樣對你。」為了降低愛情的風險，不管愛得多麼刻骨銘心，還是保有一點隱私，以免未來後患無窮。

★精選內文經時報出版授權，摘自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》