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「只要我愛他，第一次就不是強的」　渣男1句話讓她斷不開恐怖情人

小魚的房間放著諸多友人的感謝卡，其中一張是日本友人為小魚繪製的肖像畫。

▲小魚的房間放著諸多友人的感謝卡，其中一張是日本友人為小魚繪製的肖像畫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在弘道基金會任職時，因為一次長照訓練活動，小魚認識了治療所的老闆廖男。廖男，已婚，物理治療系、復健科學研究所碩士，又是大學兼任講師，積極投入長照領域這門生意。一位小魚在弘道的前同事告訴我們，廖男為了挖角小魚，派人專程到台中接小魚到台北面試5小時，除了允諾提供公司讓小魚當住處節省房租開銷，更給了一個夢想：未來若治療所在台中開分店，小魚可以當店長。

「我當時為什麼會答應他不會講出去，並保持這種關係乖乖等他處理完？直到離開他後我開始閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白是因為這件事太髒了。」（小魚臉書遺言）

2017年6月，小魚懷著夢想與理想北上到治療所工作。前治療所的同事小泉（化名）說，小魚很擅長文書作業、公關稿，「她很懂得怎麼把話說得漂亮，每次我們要對外發言、說明，我們都會請小魚幫忙改。」小魚住在公司24小時on call，是工作量最大，但薪水卻最低的人，物理治療師有專業加給，薪水可達5萬元以上，小魚只有3萬元。

每個週六小魚固定回台中，往往把工作也帶回家，常常做到凌晨5點。哥哥林小月說：「她說過去一個人當3個人用，現在（在治療所）一個人當4個人用。」小魚從48公斤瘦到35公斤，家人、朋友發現異樣，但小魚總說是工作忙碌。林小月回憶，妹妹到台北工作第1年的夏天，一次突然在平常日回家，「她看著我，眼神有一種怨恨，後來關在房間裡大哭，問她怎麼回事？她也不講，後來再問，也只說是工作壓力大。」

被騙了　想同歸於盡

小魚的外拍照。（小魚家人提供）

壓力的源頭其實不是工作，而是遭到性侵。2017年10月，小高（化名）接到小魚的電話，一開始小魚只說：「我跟老闆有一些事情。」小高知道小魚崇拜廖男，「以前廖男辦課程，小魚去聽課，她會覺得免費撿到一場廖男的課而雀躍，有點粉絲心態，看臉書都看得出來。」對方是提拔的貴人，小魚到台北沒朋友，又住在公司裡，若2人走在一起他也不意外。

但小魚告訴他，這段感情的開頭並不好，他聽了心一涼，慢慢等小魚說，才知道她被性侵。時間在8月底，並且沒有報警、沒有留下任何證據。「小魚設定給自己，『只要我愛他，我是他的另外一半，那第一次就不是強的。』而這個男生對她下跪、道歉，講了一句話我覺得很關鍵：『我就是喜歡妳，才對妳做這件事。』」

此後小高常接到小魚的哭訴電話。「她最激烈的時候，是開車去載老闆，看到老闆跟老婆的臉書放閃，跟我說等一下接到老闆後要開車衝河堤同歸於盡。」後來小魚讀林奕含的小說《房思琪的初戀樂園》。小高說：「她超崩潰，有一種感同身受，她類似這種情節，發現原來我被騙了，有一種恍然大悟。」

「日子久了，他極致的占有欲開始發揮，只要我跟男生有聊天或吃飯，他就會抓狂，從一開始的爭吵，威脅，到最後的動手，渣男行徑他一樣沒缺少。我開始害怕單獨空間的相處，不管是在家裡或飯店，我的求救聲只會被他的手掌掩蓋，而我的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉。能想像嗎，好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房。」（小魚臉書遺言）

交往成了蓋過性侵事實的方式，而承諾跟老婆離婚，成了一次次的謊言，每次爭吵，廖男都動用下跪道歉的方式解決。不管是性侵，還是婚外情，都是小魚不能說的祕密。小安因感情問題找小魚討論，才知道她跟廖男交往，那時因為小安生日，3人一起吃飯，她發現2人關係不像情侶，反而像仇人。「2個人說話都帶著針，互相刺對方。」她覺得小魚情緒低落，開始每天跟小魚通電話，「她才跟我說，那個男生是恐怖情人，有暴力行為，她有寫（在遺言），也跟我聊過，她想要斷絕關係，但斷不了，那個男生會用苦肉計，暴力行為、哭、下跪。」由於每次小魚提分手，廖男找不到小魚就聯絡小安要求幫忙挽留，小安覺得困擾，後來聽小魚的建議把廖男封鎖。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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