正宮辛苦求子！小三卻放大絕斷「精」源　還與人夫又喇又舔…她崩潰

▲正宮看遍中西醫求子，卻遭到小三斷精源，正宮崩潰求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名正宮四處求子，卻無意間發現丈夫阿宏（化名）外遇，與小三小君（化名）互傳鹹濕對話，小君甚至還要求，阿宏與正宮做愛時必須戴套，但跟自己不用戴等，讓正宮一件崩潰，認為自己一心求子的努力全付諸流水，因此憤而對小君提告求償。法院審理後，判小君須賠償正宮25萬元。

正宮主張，她與阿宏婚後曾懷孕流產，此後看遍中西醫調理身體，希望能與阿宏共創圓滿美好家庭，但她卻在2020年8月間發現阿宏皮夾內有購買2萬元項鍊的收據，透過手機對話紀錄還查到有與小君的曖昧對話，讓她氣得當天就搬離住處，並與阿宏離婚。

正宮表示，阿宏事後坦承自己與小君有婚外情，並承認有與小君相約「飯店、汽車旅館、汽車（後座）」等處發生性關係，讓她大為崩潰，於是找上小君談判，而當時小君還出面道歉，她原本打算放下，且暫未提告。

豈料，卻又被她發現，小君要求阿宏與她做愛時必須戴套，但跟小君時可不戴，「這樣感覺比較衛生」，讓一心求子想要懷孕且有個穩定婚姻的她原先所有的努力全付諸流水，最終心寒決定對小君提告求償。

小君到庭後否認正宮指控，還辯稱自己並不知道阿宏已婚，是阿宏主動追求、贈送禮物，她才與阿宏交往，而對話紀錄也不能證明2人有發生性行為。至於戴不戴套一事，她的本意是在向阿宏表明自己不想成為第三者，是正宮曲解了她的意思。

不過，法官審理時勘驗2人對話，發現有諸多鹹濕對話，包括，「你來喇喇看、你不是最愛喇我嗎？、你弟弟不單純、幫我舔舔嗎？、那還要舔舔嗎？、弟弟可以接受我不行、我比較想看我的吻痕、吻痕還在嗎？垂涎妳的美色喔」、「水姑娘」、「那說實話我的尺寸還可以嗎？」、「可以，至少我有感，不錯。」、「那就好。」等語。

法官認為，2人確實處於密切交往狀態，且有超乎正常男女有人交往之情，更發生多次性行為，已逾越合理的社會、道德規範，且也侵害了正宮的配偶權，最終判小君須賠償正宮25萬元。全案可上訴。