被高嘉瑜罵男人不能信　柯文哲：與其被擠牙膏凌遲「不如來處理」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是透過立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求，但高嘉瑜說，曝柯文哲先前曾答應她，不會公布姓名，「男人都不能相信」。對此，柯文哲表示，與其被別人擠牙膏凌遲，不如就來處理。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

針對高嘉瑜說柯文哲曾提及，不會公佈姓名，結果又講出來，柯文哲23日回應，他當時有說，「妳名字都寫在政風處報告，這一定躲不掉，所以與其後來被人家擠牙膏凌遲，更慘，乾脆就來處理。」

柯文哲強調，自己沒有跟高嘉瑜說不講名字，「我是說這個逃不掉！」這只是陳述事實，至於理由、原因則保留給高嘉瑜自己解釋，這事實就是已經寫在筆錄裡面了，要講說不知道，「我想很久，有時直接面對比較簡單。」

▼立委高嘉瑜說柯文哲曾答應她不公布名字的，果然男人都不能信。（圖／記者屠惠剛攝）

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

