陳時中建議北農直接做PCR　柯文哲鬆口可討論「但價格是問題」

記者袁茵／台北報導

面對北農爆感染案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日凌晨赴北農督導，並建議直接做PCR。對於陳時中的建議，柯文哲表示，有在討論，如果PCR速度變快，那快篩是否就不用做，但價格會是個問題。

柯文哲表示，如果PCR速度越來越快，那快篩就不一定要做，不過這樣整個系統都要改，且價錢也是問題，因為快篩成本大約200元內，但PCR成本為4、5000元，若做1、2個就算了，但做一萬個會差很多，大量PCR的話價格能否下降，這也是很大的問題。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

對於陳時中與農委會主委陳吉仲等人凌晨督導北農，柯文哲則是到6時30分才現身，被外界視為指揮中心突襲，柯文哲在記者會中表示，自己行程早就排定，早上6時30分去北農看設置，「至於陳時中4時要特別跑來，只能表示歡迎，不能說不讓他來，不可能！」

柯文哲說，他的幕僚昨天有跟他說，陳時中清晨4時就來，但他的行程是6時30分才去，「我說不用，就照行程，人家要來方便就好。」

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

