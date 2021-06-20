LIVE／美國250萬劑莫德納抵台　蔡英文17：00發表重要談話

記者陶本和／台北報導

美國加碼援助250萬劑莫德納疫苗，將在20日傍晚運抵台灣，而總統蔡英文預計在17時00分，於總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話。《ETtoday新聞雲》全程直播。

美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯（Christopher Andrew Coons, D-DE）等3位參議員，在6月6日閃電訪問台灣，並宣布援助台灣75萬劑疫苗。不過，路透社19日報導指出，美方將在20日運送250萬劑疫苗給台灣。

據涉外高層表示，台灣在5月中旬疫情開始升溫，但其實放眼全球的疫情狀況，台灣還是在20名以內，依然是防疫的前段班，因此在疫苗分配上，當時確實很難一次獲配較多的疫苗。

不過，涉外高層指出，這段期間以來，美方持續關注國內政治輿情，發現特定境外勢力操作的鑿痕很深，而在野黨也有不少操作疫苗的政治動作，刻意散播與建立台灣政府不買特定品牌的疫苗，就是買不到疫苗的印象，扭曲了整體社會氛圍。

因此，涉外高層坦言，美方非常憂心台灣近期的政治氛圍下，不希望疫苗的議題有被過度政治操作的狀況；因此，在配發疫苗的政策上，也緊急進行調整，甚至直接調高三倍的量。

涉外高層說，美方印象最深刻的是，在這些操作下，台灣內部看起來，好像全世界只剩下兩種疫苗，一種是BNT，一種是科興，其中BNT還只能透過中國大陸來買，不然就是各種「擋疫苗」的議論。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）





