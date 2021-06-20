疫情下的火神眼淚！萬華消防員「毒化災」規格破門　下一秒看透人性

▲疫情影響，消防員出勤務風險更大。（圖／受訪者提供）

記者顏如玉／專題報導

新冠肺炎在台灣爆發，進入三級警戒開始，消防人員每天穿梭在大街小巷，除了平時執勤會遇到的災害意外，現在還需要面對病毒的侵擾，北市雙園分隊小隊長王玨瑋坦言，每一次出勤，不是面對未知就是謊言，只能謹慎再謹慎，不過他也強調「這場戰役會持續多久，我們就會守護多久，因為我們是119。」

每一次出勤，不是面對未知就是謊言

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影集《火神的眼淚》是台灣首部以消防員日常為題材的作品，讓民眾看見救火弟兄的辛苦，也開始關注相關議題。疫情期間，消防人員同樣忙碌，不只救災救難，收到緊急通報還需要運送病患到醫院，王玨瑋表示，現在和過去最大的不同，就是要承受的風險更大了。

「如果醫院是戰場的最前線，消防就是戰線前面，深入敵營看不見的那一線。」王玨瑋表示，不像醫院面對的是已知的病毒，消防同仁面對的是未知的一切，尤其所處雙園分區，在疫情來襲時首當其衝，許多疑似個案防不勝防，「有些民眾因為有所考量，可能就會隱匿病情，甚至說謊都不少見，也讓我們勤務更加困難。」

▲▼消防員出勤務穿著防護衣。（圖／北市消防局提供）

這次疫情，讓消防局全面升級，王玨瑋說，不管哪個分局，其實大家救護上都大同小異，因為每一次出勤，對消防弟兄來說，都是一次很大的風險，「出去後我們不只面對勤務的風險，還有行車風險（救護車的相對路權）、不可預知的事情，甚至碰到染疫，加上人為性的災害等，都會增加同仁的精神壓力。」

每一次出勤，濕了又乾、乾了又濕

火災發生，消防員接到通報第一時間趕往現場，若是進入火場會帶呼吸器，王玨瑋表示，但有些同仁是在外圍幫忙，那麼就需要戴上口罩，「消防衣那一身裝備已經夠喘了，還要戴上口罩，就連喝水也都要偷偷躲起來喝，否則還可能會被拍照檢舉、被說是防疫破口，真的很辛苦。」

不過比起火災通報，每天更常出的勤務是緊急救護，一天平均跑5到10趟，只要接到通報，消防弟兄就要馬上互相幫忙穿戴完整防護衣，從頭到腳保護嚴實，救護車內也得有所調整，有些地方需要包起來，以免消毒時受到破壞，結束執勤後，回到局內就要照著SOP自我清消（清潔消毒），「否則一個不小心就中獎了。」

有時候接到疑似個案的消息，消防人員需要「破門」，而支援這種非火災的服務案件，因為不確定對方是否確診，「我們都會當作是在執『毒化災』勤務，結束後要在現場沖洗、除污，以免口沫傳染等，回去後當然也要再次自我清消。」

消防弟兄通常一人兩套消防衣，不過現在每一趟出去幾乎都要沖洗，回來後雖然可以曬衣服，但根本趕不上出勤務的頻率，王玨瑋說，「其實我們很常穿著濕濕的衣服，就直接出下一趟勤務。」

「因為我們是，119」

先前傳出北市有2名消防員確診的消息，王玨瑋表示，消防局有備援機制，大家都有心理準備隨時會被封隊，「不過這次快篩跟確診很快就排除，而且我們在4到6月時都至少打過第一劑疫苗，就算染到病毒、量也不會很高，稍微比較安心一點，但也不能當作一個盾牌，還是需時時刻刻做好防疫。」

疫情持續肆虐，什麼時候會結束誰都不知道，王玨瑋透露，為了避免跟家人接觸，許多同仁的家人都會回鄉或是借住親戚家，讓同仁們獨自在一個空間，若家人無法回鄉，同仁還會直接「以隊為家」，「原本正常的同居生活，現在可能變成一兩週才碰面一次，平時都靠視訊通話維繫感情。」

儘管和家人分開，但消防弟兄仍義無反顧衝在最前線，經歷過921大地震救災、2003年的SARS疫情等重大災難，王玨瑋23年生涯什麼沒遇過，「我們這個行業，就是要面對所有災害，進入這個行業就要有這個認知。」他感性地說，因此不管這個疫情持續多久，「我們就會守護多久，因為我們是，119。」

▼王玨瑋特別用影片紀錄消防同仁在疫情期間辛苦的一面。