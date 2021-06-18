　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛天奪命！特技手騎車衝上天　下秒撞土堆「頭盔噴飛」慘摔斷氣

▲▼美國28歲摩托車特技表演者哈維爾（Alex Harvill）17日練習時死亡 。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈維爾17日練習時死亡 。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國28歲摩托車特技表演者哈維爾（Alex Harvill）17日來到華盛頓州參加活動，試圖藉由騎車飛越351英尺（近107公尺）的距離來打破金氏世界紀錄，但卻在正式挑戰之前的練習中，重重撞上土堆、頭盔瞬間噴飛，緊急送醫後不治。

Sad News Today: Famed Stuntman; Alex Harvill Dead After Attempting World Record Jump Today In Washington #rip

2CannaBabes 發佈於 2021年6月17日 星期四

綜合ifiberone、福斯新聞等外媒報導，事發於華盛頓州的摩西湖飛天秀（暫譯，Moses Lake Airshow），這場活動預計17日當地上午10時開始。這對哈維爾來說是個特別的日子，因為他準備挑戰「飛越最長摩托車坡道」的金氏世界紀錄，也就是必須騎車飛越351英尺的距離。

▲▼ 美國28歲摩托車特技表演者哈維爾（Alex Harvill）。（圖／翻攝自IG）

▲哈維爾與妻子潔西卡育有2子，分別是4歲的威利斯（Willis）及4周大的沃森（Watson）。（圖／翻攝自IG）

哈維爾當天早上先進行150英尺（約45公尺）的第一次暖身練習，當時場邊已有許多民眾買票入場觀看，然而意外就此發生。

畫面顯示，他騎著摩托車不斷加速，衝上懸空車道後騰空飛越多輛大型貨車，準備降落在前方的土堆上，但他最終沒有成功抵達目的地，重重撞上土堆，當場從機車摔下，頭盔也噴飛。

這一幕震驚在場所有人，儘管哈維爾在現場接受緊急治療，事後送醫搶救，但最終仍傷重不治。當局現已證實他的死訊，活動主辦單位也透過臉書表示，所有門票銷售收入拿來支付哈維爾的醫療費用。

ET快訊
今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增187例本土　21例死亡
500萬劑BNT疫苗給政府　台積電回應了
LIVE／第二批24萬劑莫德納疫苗抵台　陳時中最新說明
發現新變種「Lambda病毒」！WHO：已擴散29國　抗藥性
柯建銘曝郭台銘「買BNT單價」： 不當盤子價格還在談
多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗
側翼瑟瑟發抖！鄉民細數「郭台銘官司戰績」：律師團就500人
10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部突要銀行喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

坎坷越南女二度結婚　懷孕4次加妊娠糖尿病終成2子媽

飛天奪命！特技手騎車衝上天　下秒撞土堆「頭盔噴飛」慘摔斷氣

蒙古國確診2642例連8日刷新紀錄　累計接種疫苗人數超190萬人

秘魯發現新變種「Lambda病毒」！WHO：已擴散29國　抗藥性恐更強

惡男勒死女友急著賣車　他目睹「一具女屍」就放在後座嚇壞！

日佛心老闆砸錢請員工「赴美打疫苗」！　旅行社開賣疫苗團1人12萬

華郵專欄：美若想抗中「就給台灣疫苗」　須讓台灣感到不被孤立

曾染疫仍須打疫苗！　牛津研究：25%確診者半年後「無免疫反應」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

坎坷越南女二度結婚　懷孕4次加妊娠糖尿病終成2子媽

飛天奪命！特技手騎車衝上天　下秒撞土堆「頭盔噴飛」慘摔斷氣

蒙古國確診2642例連8日刷新紀錄　累計接種疫苗人數超190萬人

秘魯發現新變種「Lambda病毒」！WHO：已擴散29國　抗藥性恐更強

惡男勒死女友急著賣車　他目睹「一具女屍」就放在後座嚇壞！

日佛心老闆砸錢請員工「赴美打疫苗」！　旅行社開賣疫苗團1人12萬

華郵專欄：美若想抗中「就給台灣疫苗」　須讓台灣感到不被孤立

曾染疫仍須打疫苗！　牛津研究：25%確診者半年後「無免疫反應」

與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

動力火車7月演唱會宣告延期　曝年底高雄還要唱！

西蒙斯罰球太爛　費城球迷張貼尋人啟示諷刺

指揮中心宣布：第二批24萬劑莫德納疫苗　下午3時50分抵台

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

意外險可取代疫苗險？　專家提醒：舉證責任差很大！

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／今日新增187例本土、21例死亡「這波疫情已破500死」

二伯遭酸變老「黃臉一堆痘痘」　蔡阿嘎高EQ護妻被推爆：亂講！

原本只是第9人選！安海瑟薇闖電影公司求演《Prada》

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

纜車噴飛墜谷！時速100km俯衝摔爛

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

韓國261人打疫苗後亡　輝瑞占最多

捐贈疫苗　美官：短時間內送到台

美贈台疫苗快到了！　美亞太副助卿曝「台美疫苗兵工廠」計畫

新冠病毒竟會造成「腦部後遺症」

秘魯現新變種「Lambda病毒」！抗藥性恐更強

中國近期會嘗試軍事犯台？美軍最高將領給答案了

情侶銬一起123天　一剪鎖就分手

加拿大議員提「加台關係法」　國會一讀通過

員工拿手榴彈反擊暴力老闆　結果炸爛自己手臂

才剛道別卻永別！　消防員「車禍搶救」驚見女兒斷命

韓國最大電商物流中心大火 消防員受困逾6小時

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

天堂M帳號創天價　1450萬成交

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面