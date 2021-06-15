暨南大學首獲准視訊諮商！不只遠距教學　舒緩畢業離別壓力

▲暨大獲縣府核准實施通訊諮商。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情持續三級警戒，各個學校大都採取遠距教學，暨南國際大學於日前進一步針對「遠距報帳」進行解套後，近日也獲得南投縣衛生局發函核准，由大學諮商中心因應疫情，首度實施「通訊諮商」（含電話諮商與視訊諮商）服務，以舒緩學生因遠距、陰雨與畢業離別，所產生的各式心理壓力。

暨大從5月17日開始實施線上教學，目前已近1個月，校方指出，每年提供全校師生心理諮商、諮詢與資源轉介等專業服務約1800人次，其中包含218名高關懷學生；校長武東星表示，近期校內就「安心就學」方案，討論增聘諮商中心人力，以因應疫情爆發採遠距上課後，學生心理健康諮商的需求。

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▲暨大獲縣府核准實施通訊諮商。（圖／記者高堂堯翻攝）

但礙於《心理師法》限制和資安問題，校方若未受核准，不得透過通訊方式進行心理諮商與心理治療、心理衡鑑等業務；暨大經與南投縣衛生局醫政科溝通後，近日獲得核准，開始針對舊案學生進行通訊諮商，記錄輔導學生的心得，持續進行成效評估，並透過提供性平、情感教育、性教育、性侵害性騷擾、親密關係暴力防治等系列宣傳活動，遠距防治校園心理危機與強化自殺防治。

暨大諮商中心主任王曾敬梅指出，透過電話語音諮商已行之有年，但全面透過視訊網路執行「通訊諮商」還是第一遭，不過網路世代的學生對傳統預約前往諮商中心，或許還比較猶豫，但網路諮商將會是接受度比較高的作法。



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