打完2劑莫德納！紐約台妹「飆40度燙到不行」 2症況曝光：三天緩解

▲PO打完莫德納後，晚上發高燒！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

施打莫德納（Moderna）疫苗2劑後，保護力高達94%，而今（9）日也是台灣首次開打莫德納，將優先提供直接照顧確診者或疑似個案的一級風險醫護人員。一名留美女網友透露，最近剛打完莫德納第二劑，出現40度高燒與肌肉痠痛，所幸劇烈副作用在第三天就緩解了。

一名女網友在《Dcard》分享在美國紐約施打莫德納的實況，目前原PO已接種完兩劑，「打完當下沒什麼感覺，還可以跑跳、煮飯、烤蛋糕」，不料晚上開始出現劇烈症狀，「肌肉痠痛、發高燒到快40度，整個晚上都沒睡好，（身體）燙到不行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

熬到隔天早上，原PO表示，身體開始好轉，變成低燒與肌肉痠痛，「跟之前流感很像，有吃某牌止痛藥，真的蠻有用的，現在打完第三天，已經恢復正常了。」相比施打第一劑反應，原PO自我觀察「幾乎沒有副作用，只有接種的手臂痠痛，還有整個人懨懨的，但是隔天就活蹦亂跳了。」

身為過來人，原PO也提醒要去施打的民眾注意事項，「打之前一定要吃一些東西，不要空腹去，打之後要多喝水，手臂多動，要儘量吃原型食物，想一想你感冒的時候會吃什麼。」

▲莫德納合格標籤。（圖／食藥署提供）



文章曝光後，網友們熱議，「原本有打算帶爸媽去紐約親戚家，住一個月打Moderna的QQ」、「我在德州疫苗不能選哦，不知道紐約是怎麼樣」、「可以請問紐約也開放觀光客打了嗎？已經確定要去了，但真的比起洛杉磯還是想去紐約啊」、「生在鬼島，移民是必經之路」、「我是在休士頓中國城打的，他們嬌生跟莫德納都有存貨，好像叫美福藥局的樣子」。

事實上，今日台灣首批7萬多劑莫德納疫苗正式開打，新北市衛生局長陳潤秋表示，此次獲配9800劑，5700劑已送至17家專責醫院，其餘4100劑會再陸續補齊。將最優先提供直接照顧確診者或疑似個案的一級風險醫護人員，至於施打進度規劃，需看各醫院自行調配安排。