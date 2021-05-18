狠夫手指虎打爆妻頭！她出庭逆轉求輕判老公　幕後原因曝

▲淡水暴力夫李男違反保護令持手指虎，在母親面前狠揍妻子，6歲幼女更目睹一切。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區1名李姓暴力夫違反保護令，當著自己母親面前持手指虎朝妻子頭部重擊流血，6歲幼女嚇到流淚目睹一切，李男依家暴殺人未遂罪起訴。盧女出庭時難過表示「我和他辦理離婚了，我願撤告」士林地院認李男無殺人犯意，且前妻原諒並撤回傷害罪告訴，最後依非法持有刀械及違反保護令罪判6月徒刑。

去年12月13日中午，多次毆打妻子的李男明知妻子已經申請通常保護令，應遠離妻子工作場所至少50公尺，但他於有效期間內，竟從不詳成年男子取得公告查禁的手指虎刀，前往母親住處攻擊妻子。

法官當庭勘驗警員案發時身上密錄器，影片上顯示當警員獲報趕到現場時，李男已經被妻子及李母合力壓制在椅子上，李男甚至不斷碎念。妻子的頭卻不斷滲血、且不斷崩潰大哭，一旁年僅6歲的幼女小美（化名）冷靜的向警員表示：「爸爸這樣對媽咪，媽咪不舒服」，甚至對著爸爸說「為什麼要這樣弄媽咪！」並不斷安撫著媽咪說「媽咪你還好嗎？」也比手勢給警員看「因為爸爸（這樣）用媽咪！」

因影片有多段，李男勘驗到一半要求法官不要再放了甚至說：「這根本就是挾天子以令諸侯，重複在傷口上撒鹽，很痛！」李男不斷指控是妻子不讓他看女兒，甚至還要約在派出所，是怎樣！並且囔囔說著自己沒有違反保護令，保護令是說不能到XXX路，但當天是妻子帶著女兒跑到他媽媽家要錢，甚至說「那我家耶！」我不能回家嗎？

審理期間盧姓前妻出庭向法官表示，「我已經和他在4月辦理離婚了，拜託請不要判他重罪。」對此法院已諭知不受理傷害罪。合議庭認盧姓前妻傷勢僅2公分，足見李男下手不重，造成傷害屬輕微，並非殺人未遂而是傷害罪。

由於李男仍不坦承全部犯行，尚難認有悔意，故不給予緩刑。士林地院依非法持有刀械罪，處有期徒刑2月，又因違反保護令處5月徒刑，應執行有期徒刑6月可易科罰金，扣案手指虎、手套沒收。

獨／萬華阿公店2小姐確診 姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒！

直擊新北這夜市超嚇人！多位民眾沒戴口罩...人員勸導竟遭罵X你X

獨／花4百萬買特斯拉改善隔音 他控「底盤變這樣」差點不能保固

Her今天為象印品牌日, 多款小家電讓宅在家的生活更方便